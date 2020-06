Brexit-advocaat moet Man City en Kevin De Bruyne redden van Europese uitsluiting KTH

08 juni 2020

05u30 0 Premier League De Baron moet het doen. Baron David Pannick, advocaat met een stevige reputatie, ook in Brexitdossiers, moet Man City in Europa houden. Vandaag start voor het TAS het beroep tegen de schorsing van twee jaar die UEFA hen oplegde voor financieel gesjoemel.

De toekomst van Kevin De Bruyne. De geloofwaardigheid van UEFA. Het voortbestaan van Financial Fair Play. De financiën en de transferplannen van Man City. Het beroep van City voor het TAS is een van de belangrijkste rechtszaken in het voetbal. In Lausanne staat er veel op het spel. De Engelse topclub maakt zich sterk dat ze UEFA kan wegblazen – of dat is toch het standpunt dat ze in de buitenwereld aannemen. Geen schorsing voor twee jaar. Geen boete van 30 miljoen voor inbreuken tegen de Financial Fair Play en gesjoemel met bewijsstukken tussen 2012 en 2016. Voor City is hun proces voor UEFA nooit eerlijk gevoerd. Zij zullen het spelen op vooringenomenheid en procedurefouten.

Een legertje van een achttal advocaten moet hen daarbij helpen. De belangrijkste en de bekendste: de vooraanstaande Baron David Pannick. Specialist in publiek recht en mensenrechten. Zijn recente overwinningen haalde hij in de Brexit­debatten. Zo haalde hij zijn slag thuis toen premier Boris Johnson te midden van belangrijke Brexit-beslissingen de samenkomst van het parlement enkele weken opschortte. Die advocaat moet City nu in Europa houden.

Maand geduld

De krachtmeting zal door de corona­restricties hoofdzakelijk via videocall gevoerd worden. De komende dagen worden de pleidooien gevoerd. Daarna buigt een driekoppig panel zich over de uitspraak. Die zal zeker een maand op zich laten wachten. Het belooft een erg technisch ­debat. Met maar een paar mensen die over de schuld of onschuld van City kunnen oordelen. Daarvoor heb je alle bewijsstukken nodig. En de perceptie zal je er niet mee keren.

Sowieso komt er een grote winnaar of een grote verliezer uit het proces. Maar het finale verdict gaat wel grondig uitgelegd moeten worden. Aan woedende City-fans of aan supporters van andere clubs en de voetballiefhebber. Bij City ligt er ondertussen een transferplan op tafel in geval van schorsing. Zouden ze toch niet zo zelfzeker zijn?

