Braziliaanse Belg Andreas Pereira sneert richting Liverpool-verdediger Van Dijk: “Hij is echt arrogant” Tim Hartman

25 juli 2020

11u55

Bron: AD.nl 2 Premier League Na Richarlison van Everton heeft ook Andreas Pereira zich negatief uitgelaten over Virgil van Dijk. De in België geboren Braziliaan van Manchester United gaf op het Braziliaanse Youtube-kanaal Desimpedidos enkele Liverpool-spelers een veeg uit de pan, onder wie Van Dijk.

De 24-jarige Pereira, die één interland voor Brazilië speelde, is met Manchester United nog maar één wedstrijd verwijderd van het bemachtigen van een Champions League-ticket. Het Braziliaanse Youtube-kanaal interviewde Pereira over zijn tijd bij Manchester United, maar in dat interview kwam ook de titel van Liverpool ter sprake.

Spelers van Liverpool, de aartsrivaal van Manchester United, kregen er flink van langs van Pereira. Hij kreeg de vraag gesteld wie de meest arrogante voetballer van de Premier League is: “James Milner. Die gast mag ik echt niet”, aldus Pereira, die een goede tweede plaats voor Virgil van Dijk in petto heeft. ,”Om eerlijk te zijn mag ik die verdediger ook niet, Virgil van Dijk. Zelfs de manier waarop hij speelt, vind ik arrogant. Ik moet wel toegeven dat hij een goede voetballer is”



Eerder kreeg Van Dijk al een sneer van Richarlison, net als Pereira een Braziliaan. “Hij behoort zogezegd tot de beste verdedigers ter wereld, maar in mijn ogen zijn er betere verdedigers dan hij”, aldus Richarlison, speler van Liverpools stadgenoot Everton. Pereira sloot zich daarbij aan: “Sergio Ramos, Thiago Silva, noem ze maar op.”

Lees ook: IN BEELD. Liverpool-fans troepen samen aan Anfield om titel te vieren