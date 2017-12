BOXING DAY LIVE: Rusten op Wembley, Kane heeft straffe records al te pakken na twee simpele goals tegen Southampton Thomas Lissens

14u12

Bron: Eigen berichtgeving 2 Action Images via Reuters Premier League Op het menu vandaag in Engeland geen kalkoen, maar wel heel wat ander lekkers. Zo ontvangt Tottenham om 13u30 Southampton op Wembley en komen met onder anderen Hazard, Courtois, Depoitre, Lukaku en Kabasele ook heel wat landgenoten in actie. Kunnen zij zich andermaal onderscheiden? Het antwoord krijgt u in deze liveblog!

14u18: Rusten geblazen

De eerste helft zit erop in Londen. Voor Kane zit de voornaamste opdracht, twee keer scoren, er al op. Maar komt de zege van de Spurs nog in gevaar?

14u12: Geen strafschop voor Son

Son lijkt op weg naar de 3-0, maar de Zuid-Koreaan wordt tegen de grond gewerkt in de zestien door Stephens. Geen strafschop, oordeelt ref Scott.

14u08: GOAL! Kane doet nog wat straffer!

De decibels gaan nog wat de hoogte in op Wembley. Op aangeven van Son legt Kane immers al zijn tweede van de namiddag in doel. De Britse 'Hurricane' is met 55 treffers de topschutter (voor land en club) van de vijf grote competities en doet zo beter dan Lionel Messi, die er 54 op zijn teller heeft staan dit jaar.

REUTERS

Getty Images

Photo News

13u56: Rose ontsnapt aan knullige owngoal!

Bijna hingen de bordjes alweer gelijk op Wembley. Rose, die met een gigantische pleister op zijn voorhoofd speelt, probeerde een schijnbaar ongevaarlijke voorzet terug te koppen richting Lloris, maar de linksachter knikt de bal ei zo na in eigen doel. Via Lloris valt de bal op de lat en bijna over de lijn, maar met stunt-en vliegwerk kan de Franse doelman toch nog redding brengen.

13u53: GOAL! Kane scoort en heeft record beet!

Harry Kane brengt Tottenham op voorsprong! De spits kan helemaal ongedekt voor de 1-0 zorgen en heeft zo een febelachtig record te pakken. Het was voor de Brit al zijn 37ste Premier League-goal van 2017 en daarmee doet hij beter dan Alan Shearer, de vorige recordhouder die er in 1995 36 tegen de netten joeg.

Getty Images

13u49: Lloris bij de les

Daar zijn ook de bezoekers eerste keer. Boufal ontsnapt even aan de aandacht van Vertonghen en co, maar de ex-speler van Lille ziet nog Lloris goed uit zijn goal komen.

13u45: Verkeerde keuze Dele

Dele wordt vrijgespeeld in de tweede zone en de jonge Brit heeft veel tijd om te kiezen wat hij zal doen: schieten of voorzetten. De international kiest voor de optie en dat bleek de verkeerde te zijn. Zijn poging brengt Forster niet in verlegenheid.

Action Images via Reuters

13u40: Furieus begin Spurs!

Tottenham is furieus aan de partij begonnen. Na Kane kan ook Dier voor gevaar zorgen, maar het schot van de middenvelder belandt in de armen van Forster.

Photo News

Photo News

13u35: Kane devieert net naast

Via Dele komt de bal op op rechts bij Eriksen na een snelle counter en de Deen vindt Kane aan de eerste paal. De Britse prijsschutter probeert de bal aan de eerste paal in doel te duwen, maar de bal gaan net naast.

13u30: Aftrap!

We zijn eraan begonnen op Wembley. Kan Tottenham een verlengstuk breien aan de zege van afgelopen weekend tegen Burnley?

Getty Images

13u15: Kane heeft knappe records in het verschiet

Twee goals nog, twee mijlpalen in het verschiet. Voor het eerst sinds 2009 kan Harry Kane (24) de hegemonie van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo doorbreken als productiefste schutter over een kalenderjaar. De Britse prijsschutter kan bovendien het record van Alan Shearer van 36 Premier League-goals in een jaar uitwissen. 2017, het jaar van ‘The Hurricane’? Vanaf 13u30 krijgen we het antwoord.

rv .

Photo News

13u: Programma

13u30: Tottenham - Southampton

16u: Bournemouth - West Ham

16u: Chelsea - Brighton & Hove Albion

16u: Huddersfield Town - Stoke City

16u: Manchester United - Burnley

16u: Watford - Leicester City

16u: West Brom - Everton



18u30: Liverpool - Swansea

13u: Welkom!

26 december is dé dag van het jaar in het Engels voetbal. Op tweede kerstdag halen ze over het Kanaal hun kersttrui uit de kast en trekken vaders en zoons samen naar 'The Game'. Wij volgen de actie op 'Boxing Day' op de voet, met speciale aandacht voor de Belgen.