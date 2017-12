BOXING DAY LIVE: Lukaku naast Ibrahimovic in de spits, Burnley snel 0-1 voor - Tottenham wint stevig met dank aan recordman Kane Thomas Lissens en Peter Luysterborg

16u04

Bron: Eigen berichtgeving 4 Photo News Premier League Op het menu vandaag in Engeland geen kalkoen, maar wel heel wat ander lekkers. Zo ontvangt Tottenham om 13u30 Southampton op Wembley en komen met onder anderen Hazard, Courtois, Depoitre, Lukaku en Kabasele ook heel wat landgenoten in actie. Kunnen zij zich andermaal onderscheiden? Het antwoord krijgt u in deze liveblog!

16u20: geel Bardsley

Bardsley krijgt geel voor een forse ingreep op Ibrahimovic. De aansluitende vrije trap mondt uit in enkele hoekschoppen, maar scoren lukt voorlopig niet voor de Mancunians.

16u16: Pope redt schot Shaw

Shaw haalt vanop ruim 20 meter uit, Pope weert het schot met de vuisten af.

16u12: Arfield op de lat

Burnley voetbalt vrank en vrij op Old Trafford. Na een vlotte combinatie is het Arfield die met een volley uitpakt. De lat brengt redding voor De Gea.

16u02: Burnley op voorsprong

Na een vrije trap voor Burnley geraakt de bal niet weg in de zestienmeter van United. Barnes maakt van de verwarring gebruik en tikt van dichtbij de 0-1 in doel.

REUTERS

16u00: Aftrap gegeven

We zijn begonnen aan de matchen van 16 uur.

15u35: Opstelling Huddersfield

Lössl, Smith, Quarner, Zanka, Löwe, Hogg, Schindler, Ince, Mooy, Van la Parra en Mounié

Bank:

Coleman, Malone, Cranie, Lolley, Williams, Depoitre en Hadergjonaj

Opstelling Stoke:

Butland, Wimmer, Shawcross, Edwards, Allen, Cameron, Fletcher, Shaqiri, Choupo-Moting en Crouch

Bank:

Grant, Berahino, Affelay, Adam, Diouf, Ramadan en Souttar



📝 Here is your Stoke City squad for this afternoon's @premierleague encounter.



Mark Hughes names an unchanged starting XI for our game with @htafcdotcom.#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/G2H52cpTBm Stoke City FC(@ stokecity) link

15u30: Opstelling Manchester United

De Gea, Young, Jones, Rojo, Shaw, Matic, Pogba, Mata, Ibrahimovic, Rashford en Lukaku

Bank:

Romero, Blind, Lindelöf, Tuanzebe, Herrera, Mkhitaryan en Lingard

Opstelling Burnley:

Pope, Bardsley, Long, Mee, Taylor, Arfield, Cork, Defour, Gudmundsson, Hendrick en Barnes

Bank:

Lowton, Vokes, Walters, Westwood, Marney, Wells en Lindegaard

Here it is - #MUFC's starting line-up for #MUNBUR... pic.twitter.com/LK972ALlzP Manchester United(@ ManUtd) link

15u25: Opstelling Chelsea

Courtois; Azpilicueta, Cahill, Rudiger; Moses, Kante, Fabregas, Bakayoko, Alonso; Hazard, Morata

Bank:

Caballero, Zappacosta, Ampadu, Drinkwater, Pedro, Willian, Batshuayi.

Opstelling Brighton:

Ryan, Schelotto, Duffy, Dunk, Suttner, March, Stephens, Pröpper, Kayal, Izquierdo en Hemed

Bank:

Krul, Bruno, Godson, Knockaert, Gross, Murray en Baldock

Team to face Brighton: Courtois; Azpilicueta, Cahill (c), Rudiger; Moses, Kante, Fabregas, Bakayoko, Alonso; Hazard, Morata. #CHEBHA pic.twitter.com/bC7i0dmMHb Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

15u20: Het zit erop, Tottenham wint stevig

Ref Scott maakt een einde aan de wedstrijd. Tottenham wint met zware 5-2-cijfers tegen Southampton en is minstens voor even vierde in de stand. Liverpool, dat om 18u30 Swansea ontvangt, kan wel nog over de Londenaars wippen.

FULL-TIME: A hat-trick for record breaker @HKane and strikes apiece from @dele_official and Sonny seal a fine win @wembleystadium. #COYS pic.twitter.com/sIHioSXKsI Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

15u17: Wedstrijd sleept zich naar het einde

De kaarten zijn geschud en dat lijken de 22 protagonisten ook te beseffen. De match sleept zich naar het einde. We krijgen drie minuten toegevoegde tijd.

15u12: Eriksen afgeblokt

Eriksen staat nog niet op het scorebord en daar probeert de Deen verandering in te brengen. De draaischijf van de Spurs probeert te trappen, maar in laatste instantie wordt zijn knal nog afgeblokt.

15u07: GOAL! Tadic maakt er 5-2 van!

Pech voor Lloris. De Franse doelman bracht eerst nog knap redding op een pegel van Tadic, maar op de hoekschop die op de fase volgde, kon de Serviër toch voor de 5-2 zorgen. Lloris kon het leer net niet over zijn doel duwen.

15u00: Vertonghen brengt redding

Hij beleefde voorlopig een relatief rustige namiddag, maar nu moet Jan Vertonghen toch eens gevat ingrijpen. De centrale verdediger voorkomt de 5-2 met een uitstekende verdedigende actie.

14u55: GOAL! Kane scoort weer

De thuisfans mogen nog een keer rechtveren van de banken. En alweer is Harry Kane de man van de afwerking. Kane werd goed door de verdediging geloodst en stift de bal over de hulpeloze Forster in het lege doel: 5-1!

AFP

14u50: GOAL! Boufal redt eer van bezoekers!

Ook de bezoekers kunnen het net doen trillen. Boufal krijgt veel ruimte om te knallen na een snelle counter en hij verschalkt Lloris met een pegel in de korte hoek: 4-1!

14u43: Dembélé naar de kant met blessure

Minder nieuws is er voor Moussa Dembélé. De middenvelder blijft zitten en lijkt een spierblessure te hebben opgelopen. Sissoko is zijn vervanger.

14u39: GOAL! Ook Son pikt zijn goaltje mee!

De thuisfans worden verwend op deze Boxing Day! Meteen na de 3-0 moet Forster zich al opnieuw omdraaien. Son werd na een wel heel straffe sprint vrijgespeeld door Dele en knalt de 4-0 in de verste hoek. Tottenham draait op volle toeren, al laten de 'Saints' dat ook wel toe.

AFP

14u35: GOAL! Dele maakt er 3-0 van!

Tottenham ontsnapte aan de 2-1 en maakt er enkele minuten later zelf 3-0 van. Dele krijgt veel ruimte en vindt het gaatje in de verste hoek: 3-0!

14u34: Lemina treft de lat!

Lemina dribbelt naar binnen en de ex-speler van Juventus kan voor de neus van Dier ook uithalen. Lloris is geklopt, maar wordt gered door zijn dwarsligger. Hier komen de Spurs goed weg!

Getty Images

14u31: We voetballen weer

Ref Scott heeft de tweede helft op gang gefloten. Komt de driepunter van de Spurs nog in gevaar?

14u18: Rusten geblazen

De eerste helft zit erop in Londen. Voor Kane zit de voornaamste opdracht, twee keer scoren, er al op. Maar komt de zege van de Spurs nog in gevaar?

Action Images via Reuters

14u12: Geen strafschop voor Son

Son lijkt op weg naar de 3-0, maar de Zuid-Koreaan wordt tegen de grond gewerkt in de zestien door Stephens. Geen strafschop, oordeelt ref Scott.

14u08: GOAL! Kane doet nog wat straffer!

De decibels gaan nog wat de hoogte in op Wembley. Op aangeven van Son legt Kane immers al zijn tweede van de namiddag in doel. De Britse 'Hurricane' is met 55 treffers de topschutter (voor land en club) van de vijf grote competities en doet zo beter dan Lionel Messi, die er 54 op zijn teller heeft staan dit jaar.

REUTERS

Getty Images

Photo News

13u56: Rose ontsnapt aan knullige owngoal!

Bijna hingen de bordjes alweer gelijk op Wembley. Rose, die met een gigantische pleister op zijn voorhoofd speelt, probeerde een schijnbaar ongevaarlijke voorzet terug te koppen richting Lloris, maar de linksachter knikt de bal ei zo na in eigen doel. Via Lloris valt de bal op de lat en bijna over de lijn, maar met stunt-en vliegwerk kan de Franse doelman toch nog redding brengen.

13u53: GOAL! Kane scoort en heeft record beet!

Harry Kane brengt Tottenham op voorsprong! De spits kan helemaal ongedekt voor de 1-0 zorgen en heeft zo een febelachtig record te pakken. Het was voor de Brit al zijn 37ste Premier League-goal van 2017 en daarmee doet hij beter dan Alan Shearer, de vorige recordhouder die er in 1995 36 tegen de netten joeg.

Harry Kane in 2017 > @alanshearer in 1995 🥊@HKane in 2017 > @TeamMessi in 2017 > @Cristiano​ in 2017 > ... 🗡#RecordBreaker 🙌👏 pic.twitter.com/zu6kh8fFx2 Play Sports(@ playsports) link

Getty Images

13u49: Lloris bij de les

Daar zijn ook de bezoekers eerste keer. Boufal ontsnapt even aan de aandacht van Vertonghen en co, maar de ex-speler van Lille ziet nog Lloris goed uit zijn goal komen.

13u45: Verkeerde keuze Dele

Dele wordt vrijgespeeld in de tweede zone en de jonge Brit heeft veel tijd om te kiezen wat hij zal doen: schieten of voorzetten. De international kiest voor de optie en dat bleek de verkeerde te zijn. Zijn poging brengt Forster niet in verlegenheid.

Action Images via Reuters

13u40: Furieus begin Spurs!

Tottenham is furieus aan de partij begonnen. Na Kane kan ook Dier voor gevaar zorgen, maar het schot van de middenvelder belandt in de armen van Forster.

Photo News

Photo News

13u35: Kane devieert net naast

Via Dele komt de bal op op rechts bij Eriksen na een snelle counter en de Deen vindt Kane aan de eerste paal. De Britse prijsschutter probeert de bal aan de eerste paal in doel te duwen, maar de bal gaan net naast.

13u30: Aftrap!

We zijn eraan begonnen op Wembley. Kan Tottenham een verlengstuk breien aan de zege van afgelopen weekend tegen Burnley?

Getty Images

13u15: Kane heeft knappe records in het verschiet

Twee goals nog, twee mijlpalen in het verschiet. Voor het eerst sinds 2009 kan Harry Kane (24) de hegemonie van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo doorbreken als productiefste schutter over een kalenderjaar. De Britse prijsschutter kan bovendien het record van Alan Shearer van 36 Premier League-goals in een jaar uitwissen. 2017, het jaar van ‘The Hurricane’? Vanaf 13u30 krijgen we het antwoord.

rv .

Photo News

13u: Programma

13u30: Tottenham - Southampton

16u: Bournemouth - West Ham

16u: Chelsea - Brighton & Hove Albion

16u: Huddersfield Town - Stoke City

16u: Manchester United - Burnley

16u: Watford - Leicester City

16u: West Brom - Everton



18u30: Liverpool - Swansea

13u: Welkom!

26 december is dé dag van het jaar in het Engels voetbal. Op tweede kerstdag halen ze over het Kanaal hun kersttrui uit de kast en trekken vaders en zoons samen naar 'The Game'. Wij volgen de actie op 'Boxing Day' op de voet, met speciale aandacht voor de Belgen.