Bournemouth lonkt naar Musonda, die nog een keer schitterde op Engelse velden

Bij Bournemouth hebben ze het ook gezien. Kevin De Bruyne was niet de enige Belg die gisteravond schitterde op de Engelse velden. Ook Charly Musonda Junior liet bij de beloften van Chelsea enkele staaltjes van zijn klasse zien. In de achtste finales van de Checkatrade Trophy (een bekertoernooi voor teams uit de Engelse derde en vierde klasse en de beloftenteams van de eerste- en tweedeklassers) opende hij rond het uur de score tegen Portsmouth, maar in de blessuretijd stelde de thuisploeg gelijk. Verlengingen? Nee hoor, want onze landgenoot mocht in minuut 95 nog een vrije trap nemen…

De kans is trouwens groot dat de 21-jarige Musonda straks op huurbasis andere oorden opzoekt. Chelsea wil hem graag bij een andere Engelse club stallen. Bournemouth coach Eddie Howe zat dinsdag in de tribune. Hij overweegt Musonda te huren.

Photo News Charly Musonda op archiefbeeld.