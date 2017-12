Blunder of opvallende hack? Nike verklapt megatransfer Barça: “Bestel hier je tenue met de naam van de Magiër erop” Hans Op de Beeck en Xander Crokaert

10u02 0 Photo News Premier League De transfermarkt wordt morgen pas officieel geopend, maar het ziet er alleszins naar uit dat Barcelona zich mag opmaken voor de komst van Philippe Coutinho. Op de officiële website van sportmerk Nike, de kledingsponsor van Barça, verscheen gisteravond een opvallend bericht: “Philippe Coutinho is klaar om Camp Nou in vuur en vlam te zetten. Bestel hier je Barcelona-shirt met de naam van de Magiër erop.” Straf. Een blunder van formaat, of zitten hackers er voor iets tussen?

It's even on the Dutch Nike website. Welcome @Phil_Coutinho. pic.twitter.com/H4gly9Wrkr Sergio Biscuits(@ SergioBiscuit) link

Dat hackers voor een stunt willen zorgen, is goed mogelijk. Zeker wanneer je op de link klikt om het shirt te kopen, je vervolgens op een pagina komt die niet bestaat. Toch blijven de Catalaanse kranten dromen, dankzij quotes van Liverpool-trainer Jurgen Klopp. "We moeten afwachten wat er gebeurt, maar ik maak me geen zorgen omdat er altijd een oplossing is", aldus Klopp aan ESPN. Of nog: "Het is volledig normaal dat er andere teams geïnteresseerd zijn in spelers met zijn kwaliteiten. Daar heb ik geen probleem mee. Niets duurt voor eeuwig - tenzij mijn huwelijk." Meer hadden de Catalaanse kranten El Mundo Deportivo en Sport niet nodig om Coutinho op de cover te zetten, zoals ze ook de voorbije transferperiode Coutinho een hele zomer lang hebben opgevoerd. Bij die eerste werd er gesteld dat de Braziliaan zelfs al een huis aan het zoeken is in het nabijgelegen Castelldefels, waar ook Luis Suarez en Paulinho wonen. Barcelona zou er ditmaal geen probleem mee hebben om de door Liverpool gevraagde transfersom van 150 miljoen euro op te hoesten. De voorbije zomer zou Liverpool tot drie keer een bod van Barça geweigerd hebben nadat Coutinho een transferverzoek had ingediend.

Sport stelt dat Liverpool voor het eerst de deur opent voor een transfer en borduurt ook voort op een uitspraak van Klopp toen die de kapiteinsband aan Coutinho gaf wanneer Henderson even gekwetst was. "Het is niet omdat Coutinho nu kapitein is dat hij bij ons blijft", stelde de Duitser. De Braziliaan kwam na zijn transferitis dit seizoen traag op gang, maar heeft de laatste maanden weer de goeie vorm te pakken en zit alweer aan 12 goals en 9 assists in Premier League en Champions League. Ook gisteren speelde hij in de 2-1-zege tegen Leicester bijna de hele wedstrijd.

