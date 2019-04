Blessures kosten De Bruyne 20.000 euro per week Kristof Terreur

23 april 2019

06u33 0 Premier League ‘Mase’ zat vrolijk op de schouders tijdens de paaseierenjacht op zondag. Zo erg is de hamstringkwetsuur niet, maar zijn Premier League-seizoen zit er mogelijk wel op. Daar heeft zijn trainer zich al bij neergelegd. Man City zet zijn eindsprint naar de titel in zonder KDB. Blessure nummer vijf in een vervloekt seizoen.

Nog te veel zwelling in de geaffecteerde zone aan de hamstring. Een update geven over Kevin De Bruyne konden de dokters van Man City zondag nog niet. Maandag vroegen ze nog 24 uur meer tijd. Vandaag komt Pep Guardiola met het medisch communiqué. Een spierblessure, maar ook niet meer dan dat. Dat De Bruyne zondag tijdens de paaseierenjacht zoon Mason-Millian vrolijk rond droeg op de schouders, is geruststellend. Geen krukken, geen brace. De stadsderby, de inhaalmatch woensdag tegen Man United die City weer een voordeel kan bezorgen in de titelstrijd, mag hij vergeten. Burnley op zondag lijkt ook onhaalbaar. Daar heeft zijn trainer zich al bij neergelegd. In de laatste rechte lijn zal Man City het moeten doen zonder zijn meest invloedrijke kansencreator. Zonder heeft City het meer dan uitstekend gedaan, maar liever heeft Guardiola De Bruyne erbij. “De laatste drie, vier wedstrijden heeft hij veel minuten gespeeld”, zei Guardiola. “En dat zonder veel voorbereiding in de benen. Het is spijtig. Omdat we in money time komen. We missen hem misschien zelfs tot de FA Cup-finale, over vier weken. We’ll see.” Misschien was het toch niet zo gek dat zijn coach hem in de eerste confrontatie met Tottenham in de Champions League aan de kant liet onder het mom van ‘blessurepreventie’. KDB heeft dit seizoen immers zijn leed al geleden.

Nooit op volle toeren

Er was die scheur in de mediale band van de rechterknie, die hem vanaf augustus meteen negen weken van het veld hield. Er was die scheur in de mediale band van de linkerknie, die hij een handvol weken na zijn eerste comeback opliep na een domme botsing. Vervolgens nog twee kleinere spierblessures. Een seizoen van start en stop. Op Crystal Palace na en die drie assists tegen Spurs heeft zijn motor nooit de kans gekregen om op volle toeren te draaien. De beste De Bruyne is dit seizoen ergens in een revalidatiezaal achtergebleven. Zonde. “Dit seizoen is niet makkelijk voor mij geweest”, vertelde hij aan de Players’ Tribune. “Het was mentaal allemaal erg belastend. Neerzitten en wedstrijden bekijken vanuit de tribune is voor mij erger dan een marteling. Ik kan het niet aan. Mijn vrouw, Michèle, zegt dat er iets mis is met mij. We zijn nu zeven jaar samen en ze heeft me nooit zien huilen. Zelfs op begrafenissen laat ik geen traan. Maar bij blessures... Eerder op het seizoen blesseerde ik mijn knie tegen Fulham. De ligamenten waren beschadigd en de dokters vertelden me dat ik een tijdje zou moeten rondlopen met een brace. Altijd een nachtmerrie. Zelfs als je ondergoed moet aantrekken, heb je hulp nodig. Die blessure kwam erg ongelegen. Ook omdat onze tweede zoon een dag eerder was geboren. Michèle kwam net thuis van het ziekenhuis toen ik haar belde. Tranen in de ogen. ‘Wel, ik heb slecht nieuws’, zei ik. ‘Mijn knie opnieuw. Weer een brace. Dus ik denk dat je voor drie baby’s zal mogen zorgen de komende weken.’ En dan barstte ik echt in tranen uit. Het was sterker dan mezelf. Waren het de emoties na de geboorte van onze zoon? Of het besef dat ik weer een groot aantal matchen zou moeten missen? Of beide? Huwelijken, begrafenissen, geboortes? Niets. Dan ben ik een steen. Maar wanneer je het voetbal van me wegneemt? Vergeet het. Daar kan ik absoluut niet mee om.”

Maar 30 matchen

Ziedaar ook de frustratie in de trap, waarmee hij de bal zaterdag tegen Spurs buiten zette. Bij een pass schoot er iets in de linkerhamstring. Gevolg van het wegglijden bij een schot enkele minuten eerder wellicht. Teleurgesteld gooide De Bruyne zich achterover toen de dokter zijn been behandelde. Blessure nummer vijf dit seizoen. Dat wordt weer harder werken voor die comeback. De Bruyne stond dit seizoen in 30 wedstrijden op het veld: 22 als basisspeler, 8 als invaller. Met 46% miste hij bijna de helft van de matchen van City.

‘t Zal het minste van zijn zorgen zijn, maar het langdurig blessureleed heeft ook financiële consequenties. De Bruyne is zeker van minstens 300.000 euro per week, maar als spelers van City in 60% van de wedstrijden minstens 45 minuten spelen, mogen ze rekenen op een flinke extra. De Bruyne heeft volgens zijn contract recht op tussen 1,1 en 1,7 miljoen euro indien hij de 60% haalt. Aan dat percentage raakt hij dit seizoen niet meer - hij misloopt zo’n 20.000 euro per week. Bovendien kan hij door zijn afwezigheden wellicht slechts aanspraak maken op de helft van de premie bij winst van de Premier League (+/- 840.000 euro).

Niet kunnen voetballen zal hem veel zwaarder vallen dan die centen. Die zijn in zijn geval slechts bijzaak.