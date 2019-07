Bizarre carrièrewending voor Rode Duivel Kevin Mirallas: ooit spits, nu herschoold tot rechtsachter Kristof Terreur in Engeland

27 juli 2019

Twee rijen achteruit. Op je 31ste ben je als voetballer niet te oud om je om te scholen. Zo denkt ook Evertontrainer Marco Silva erover. Terwijl zijn bestuur Kevin Mirallas liever zo snel mogelijk van de loonlijst ziet geschrapt, speelt de coach voormalige Rode Duivel in oefenmatchen noodgedwongen uit als rechtsachter. Een laatste pagina in aflopend verhaal.

Zestien jaar in het buitenland volstaan wel. Graag keert hij naar België terug. Kevin Mirallas (31) maakt er geen geheim van: als hij een goeie aanbieding krijgt uit de Jupiler Pro League verhuist hij met zijn gezinnetje naar zijn vaderland. De voorbije maanden is hij bij de topclubs aangeboden, maar tot vandaag heeft er niemand toegehapt.

Mirallas ligt bij het Engelse Everton nog een jaar onder contract, maar zijn werkgever wil liever nog enkele miljoenen euro’s recupereren. Mirallas zelf is ook hoge lonen gewoon, nu al zestien jaar lang. Simpel wordt de oefening niet.

Ook uit andere windhoeken is er weinig interesse. Een uitleenbeurt aan ex-club Olympiakos, waar hij nochtans in 2013 als een grote vedette was vertrokken, draaide uit op een grote deceptie. Vorig seizoen, op huurbasis bij Fiorentina, presteerde hij met ups en downs. Ook de Italianen lichtten de aankoopoptie niet.

Zeven miljoen euro vonden ze in Toscane ook te veel voor een speler van zijn kaliber. De technische leiding van Everton zou hem liefst van al verkopen en van de loonlijst schrappen wegens geen toekomst meer op Goodison Park. Alleen: er meldden zich de voorbije amper clubs met concrete voorstellen.

En dus hervatte de Luikenaar met Spaanse roots begin deze maand zonder veel perspectieven gewoon de trainingen bij de A-kern van Everton. Het siert coach Marco Silva hem niet apart liet trainen of hem terugzette naar de youngsters. Hij gebruikt hem zelfs in de oefenwedstrijden, maar wel op een ongewone positie.

Tegen Sion startte hij 14 dagen geleden als rechtsachter, deze week tegen Wigan mocht hij opnieuw als flankverdediger opdraven. Iers international Seamus Coleman is op die stek titularis, maar bij gebrek aan een back-up schoolt Silva de Rode Duivel om. Van een nood een deugd maken. Het is een scenario dat weinigen voor mogelijk hadden geacht toen hij begin juli in zijn eentje op John Lennon Airport arriveerde.

Everton is nog op zoek naar bijkomende buitenspelers. In de toekomstplannen is er geen plaats meer voor Mirallas.

Mirallas moet nog wennen aan zijn nieuwe rol. Hij begon zijn carrière als spits en flankaanvaller, maar in de nadagen van zijn carrière mag hij het dus in oefenmatchen proberen als verdediger. Een positie die hem bij zijn club geen garanties biedt en dat is evenmin het geval voor een eventuele EK-selectie. Roberto Martínez werkte bij Everton graag met Mirallas en riep hem in moeilijke tijden ook op voor de nationele ploeg, maar met Thomas Meunier en Timothy Castagne heeft hij twee te duchten concurrenten met veel meer ervaring.

Onze landgenoot speelt al sinds 2013 bij Everton. Na een aardige start zorgde hij vooral met zijn maniertjes en weinig constante prestaties voor frustraties bij trainers en fans. Bij Everton wachten ze nu op een ultiem bod - een huur of een definitieve transfer. Zou er een club in de Jupiler Pro League hem nog een uitweg kunnen bieden?