Bijna niet van City maar van United: Kompany stond op gelekt lijstje van Alex Ferguson

Bron: The Sun 0 Premier League Zijn carrière had er heel anders kunnen uitzien: geen ‘True Blue’, maar een ‘True Red’. Als het van ‘Sir’ Alex Ferguson afhing, was Vincent Kompany nooit uitgegroeid tot een legende van Manchester City, maar misschien wel van Manchester United. Op een door tabloid ‘The Sun’ gelekt lijstje prijkt de huidige speler/coach van Anderlecht als mogelijke aanwinst in 2004 - vier jaar voor hij naar Man City verhuisde.

Kompany had er toen nog maar één seizoen opzitten in de hoofdmacht van paars-wit, maar zijn naam stond al te blinken naast die van de Argentijn Gabriel Heinze (PSG) en de Fransman Philippe Mexès (Auxerre). Net als die van Gerard Piqué, toen nog bij de jeugd van FC Barcelona. In tegenstelling tot Kompany zou de Spanjaard wel naar Old Trafford trekken, maar er nooit doorbreken. Ook Heinze werd door United gehaald om er ploegmaat van Ronaldo te worden. Op dat lijstje trouwens nog een Belg: Floribert N’Galula, bij de ‘spelers met potentieel’ op het middenveld. Hij brak nooit door op het hoogste niveau en zou zijn carrière afsluiten bij BX Brussels, club waarover Kompany zich ontfermt. Ook enkele spelers die bij Antwerp aan de slag gingen of waren, zoals O’Shea, Bardsley en de Chinees Dong Fangzhuo.

Pas in 2006 verliet Kompany Anderlecht. Hij trok toen naar Hamburg voor 10 miljoen euro om er Daniel Van Buyten te vervangen. Het Duitse avontuur werd geen onverdeeld succes en twee jaar later koos de verdediger voor het project van Sheikh Mansour bij Manchester City, dat 8 miljoen betaalde. De rest is geschiedenis. In elf jaar City won ‘the Prince’ vier Engelse landstitels, vier League Cups en twee FA Cups. Alleen Europees succes bleef uit.

Ferguson haalde Kompany dan wel niet binnen, hij deed dat wel met Nemanja Vidic in 2006. De Serviër zou net als Kompany uitgroeien tot een van de beste centrale verdedigers die de Premier League ooit gekend heeft. Met Vidic als defensieve sterkhouder werd Ferguson nog vijf keer landskampioen met de Mancunians.