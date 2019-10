Bijna één jaar na fatale helikoptercrash houdt Leicester pakkend eerbetoon voor overleden eigenaar Redactie

19 oktober 2019

16u40

Bron: AP 0

Volgende week zondag is het exact één jaar geleden dat Leicester City-eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha om het leven kwam bij een helikoptercrash. Voor het thuisduel tegen Burnley hielden The Foxes, waar Youri Tielemans en Dennis Praet spelen, een fraai eerbetoon voor de Thai, die ook OH Leuven in handen had.