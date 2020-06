Bij momenten swingend Liverpool wint makkelijk van Crystal Palace en kan vanavond zeker zijn van landstitel Redactie

24 juni 2020

23u05 4 Liverpool LIV LIV 4 einde 0 CRY CRY Crystal Palace Premier League Liverpool kan de titel in de Premier League nu echt wel ruiken. De mannen van Jurgen Klopp wonnen verdiend met 4-0 op eigen veld van Crystal Palace en als Man City donderdagavond geen drie punten pakt tegen Chelsea, mag het feest losbarsten. Bij Crystal Palace ontbrak Christian Benteke.

Vanaf de aftrap zette Liverpool vol druk op de bezoekers. Het duurde echter wel even voordat de Reds echt grote kansen kregen. Een weergaloze vrije trap van Alexander-Arnold (zie onder) kwam dan ook als geroepen voor de thuisploeg. De 21-jarige smaakmaker mocht na een overtreding op Virgil van Dijk aanleggen voor een vrije trap en die krulde de jongeling prachtig in de hoek. Daarmee werd hij de jongste Liverpool-speler die een directe vrije trap scoorde in de Premier League sinds Robbie Fowler in 1995.

Liverpool werd sterker na de openingsgoal. Henderson trof de paal, waarna Van Dijk in de rebound op Joel Ward stuitte. Hij haalde de bal net voor de lijn weg. Het bleek uitstel van executie, want een minuut voor rust kwam de thuisploeg alsnog op een 2-0-voorsprong. Op aangeven van Fabinho was het Mohamed Salah die zijn zeventiende van het seizoen tegen de touwen werkte.

Waar Fabinho bij de 2-0 al de aangever was, daar mocht de Braziliaan tien minuten na rust ook zelf een feestje vieren. Van een meter of 25 werd de Braziliaanse middenvelder helemaal vrijgelaten en daar kregen de bezoekers spijt van. Fabinho haalde snoeihard uit en zijn wonderschone pegel belandde prachtig in het doel. Na een geweldige counter en assist van Salah, legde Mané niet veel later de eindstand vast.

Als Kevin De Bruyne en Manchester City morgen niet winnen, is Liverpool voor het eerst in dertig jaar kampioen van Engeland. Als City wél wint, dan wacht op donderdag 2 juli dé wedstrijd van het jaar: Man City - Liverpool. The Reds kunnen dan in het hol van de leeuw de titel pakken.



