Bevestigd: Lukaku mag bij aantrekkelijk bod vertrekken bij Man United KTH

31 mei 2019

06u15 0 Premier League Officieus wist hij dat hij bij een aantrekkelijk bod mocht vertrekken, maar Manchester United heeft dat nu ook formeel bevestigd. Als een ploeg straks meer dan 85 miljoen euro betaalt voor Romelu Lukaku (26), mag hij beschikken.

Vraag is of Inter dat zal betalen. Nieuwe coach Antonio Conte wil hem er samen met Edin Dzeko heel graag bij, maar zo’n forse som kan de tweede club uit Milaan zich momenteel niet permitteren. Ook met zijn loon (met bonussen 250.000 euro) valt het plaatje te duur uit. Bij Inter bekijken ze of een verhuur met verplichte aankoopoptie tot de mogelijkheden hoort, al is dat op dit moment uitgesloten voor United.

De Mancunians staan ervoor open om andere spelers te betrekken, maar Inter is niet happig om sterkhouders te laten gaan. Enkel spits Mauro Icardi hoopt de club elders te slijten. Er liep wel nog geen enkel concreet bod binnen. Lukaku is bij United niet de geprefereerde keuze voorin van coach Ole-Gunnar Solskjaer. (KTH)