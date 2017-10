Berispt na uithaal naar Chelsea: Musonda richting exit Kristof Terreur in Engeland

Bron: Instagram 31 Action Images via Reuters Premier League Een zwarte afbeelding op Instagram met eronder een serieuze steek naar het clubbeleid. Drie weken na zijn debuut in de basis bij Chelsea heeft Charly Musonda Junior (20) zichzelf richting exit geduwd. Een nieuwe uitleenbeurt dringt zich op. Bij de club stellen ze zich vragen bij zijn attitude en entourage.

Een berisping volgde gisteren al: de clubleiding gaf hem onder zijn voeten. Bij Chelsea zijn ze niet te spreken over de post die Musonda op sociaalnetwerksite Instagram zwierde. Een openlijke aanval op het beleid van de club, zo leek, ook al ontkende hij dat. Musonda postte een zwarte afbeelding met daaronder een tekst die weinig tot de verbeelding over laat. "Je offert jezelf op. Je werkt hard. Je werkt nog harder. Je geeft meer dan er van je verwacht wordt. En soms zelf meer dan je kan. Omdat je houdt van wat je doet. Misschien zelfs meer dan goed voor je is. En wat krijg je ervoor terug? Letterlijk niks. Hoe dan ook, nu dit van mijn hart is, stort ik me met dezelfde toewijding weer op dit geweldige spelletje." Broer Lamisha stookte het vuur nog wat op met een reply: "Ach, het lijkt erop dat ze zelfs niet zouden weten wat ze in handen hadden als Messi of Ronaldo uit de academie zouden komen." Ze lopen hoog met zichzelf op. (lees hieronder verder)

AP Musonda scoorde vorige maand nog zijn eerste treffer voor Chelsea tegen Nottingham Forest in de League Cup

Op sociale media is de zekering al vaker gesprongen bij de jongste Musonda - ooit verwijderde hij in een bui van razernij alle foto's van de jeugd bij Chelsea. Een incident op het oefencomplex zou aan de basis hebben gelegen van zijn emotionele post, maar bij de club hebben ze het gevoel dat hij zijn eigen ruiten ingooit. Zo slecht lag hij niet bij coach Antonio Conte. Die gunde hem een invalbeurt in de Community Shield tegen Arsenal. Een paar minuten tegen Burnley. En drie weken geleden vierde Musonda Junior een geslaagd debuut in de basis. In de League Cup tegen Nottingham scoorde hij meteen. Na zijn doelpunt was hij tot tranen toe bewogen. Nooit stond hij dichter bij de eerste ploeg dan nu. "Ik heb tijd. En geduld", zei hij na zijn debuut. In beperkte mate, zo blijkt. Een nieuwe selectie voor de League Cup, binnen veertien dagen, mag hij wellicht vergeten. Binnen de technische staf waarderen ze zijn talent. De ene vindt hem uitzonderlijk, de andere zeer goed. Een dribbelkont met een goed schot, maar met drie beperkingen: zijn tengere lichaamsbouw, zijn dribbelzucht en zijn attitude - hij denkt beter te zijn dan hij is. Op het niveau van Eden Hazard, Pedro en Willian, concurrenten op zijn positie, staat hij niet.

You sacrifice, you work hard, harder, you give more than what's expected, and often more than you can, because you love what you do and clearly more than you should. And what do you get back? Literally nothing,... done. However, with this being said I will continue with same dedication and commitment to this great game. 10.1k Likes, 766 Comments - Charly Musonda Junior (@musonda) on Instagram: "You sacrifice, you work hard, harder, you give more than what's expected, and often more than you..."

Binnen Chelsea denken ze momenteel na om Musonda in januari opnieuw uit te lenen. Ook in de zomer had de club plannen in die richting, maar toen beslisten speler en entourage om te blijven, ondanks weinig perspectief op speelkansen. Voor zijn ontwikkeling zou het nochtans beter zijn. Musonda wordt eind deze week 21 en heeft nauwelijks ervaring op het hoogste niveau. De klok tikt. De twijfels bij zijn attitude worden versterkt door zijn weigering om voor de Belgische beloften te spelen. Begin september zegde hij in laatste instantie met een zwakke smoes-sms af. De reden ook waarom Johan Walem hem niet meer selecteerde voor de U21.

Op Chelsea klinkt het dat ze op lange termijn nog zeker in Musonda's talent geloven. Tenminste als het hoofd volgt en hij zijn mond houdt.