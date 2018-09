Belgische 'silent killer' van Engelse sensatie: "Besef elke dag dat ik ongelooflijk parcours afleg” Manu Henry

Twaalf op twaalf en een gedeelde leidersplaats. Het gaat Christian Kabasele (27) momenteel voor de wind bij Watford. In een interview aan Daily Mail legt de Rode Duivel het succesrecept uit, praat hij openhartig over de strijd tegen racisme én heeft hij het over een beslissing die zes jaar geleden zijn carrière veranderde.

Aan het woord is een voormalig spits, die met de hulp van YouTube uitgroeide tot onmisbare defensieve pion op Vicarage Road. Christian Kabasele koppelt intelligentie aan atletisch vermogen. Bij de club van de ambitieuze eigenaar Giampaolo Pozzo gaat het er sinds dit seizoen een pak professioneler aan toe. ”We letten veel meer op onze voeding dan vorig seizoen”, stelt de voormalig Genk-speler. “Meer avocado, meer quinoa. Pasta en rijst eten we alleen nog op wedstrijddagen en de dag voordien. Bonen in tomatensaus zijn ook meer uit den boze. Toen ik hier voor het eerst belandde, zag ik alle Engelse spelers eieren en bonen eten in aanloop naar een match. Voor mij was dat een verrassing. Op dat gebied is er grote vooruitgang geboekt. Het is een kwestie van het juiste eten, op het juiste moment. We weten nu bijvoorbeeld dat de eerste 48 uren na een match heel belangrijk zijn. Zo voelen we ons ook beter op het veld. We zijn frisser, hebben meer energie over op het einde van een match en worden gespaard van spierblessures."

Kabasele werd door bondscoach Roberto Martínez gepasseerd voor het WK in Rusland. Antwoorden doet hij met de voeten. Samen met de Noord-Ier Craig Cathcart vormt de Belg een sterke tandem in het hart van de Watford-defensie. Onder meer Tottenham ging begin deze maand voor de bijl op Vicarage Road. Dat het dit seizoen menens is bij het team van coach Javi Garcia, mag duidelijk zijn. “Wanneer we arriveren op de club, registreren we ons met een systeem op de iPad. De coach weet dus exact wanneer je op het trainingscenter aankomt. Vroeger kwamen sommige spelers vijf à tien minuten te laat. Daar is nu geen plaats meer voor. Als je te laat komt, betaal je een boete van 112 euro én mag je jezelf gaan verantwoorden bij de coach. “Het geeft elke speler een groter verantwoordelijkheidsgevoel.” ‘Kaba’ zelf werd vooralsnog gespaard van boetes, aangezien hij stiptheid hoog in het vaandel draagt.

Silent killer

Daarnaast is Kabasele niet vies van een grapje. “In de kleedkamer zeggen ze dat ik een ‘silent killer’ ben. Praten doe ik niet veel, maar nu en dan pak ik uit met een grapje. Het is belangrijk dat we niet alles even serieus opvatten, hé."

In 2015 werd Kabasele bestookt met oerwoudgeluiden in het Guldensporenstadion van KV Kortrijk, waar hij met Racing Genk op bezoek was. Sindsdien zet hij zich meer dan ooit in in de strijd tegen racisme. Zo kwam de Belg met Congolese roots deze week nog op voor Cecile Djunga - de weervrouw van RTBF die “te zwart voor het scherm” werd genoemd. “De fout zou zijn om daar niet op te reageren”, zegt Kabasele. “We moeten dit probleem duidelijk aankaarten en erover blijven praten. Elke keer opnieuw. Alleen al voor de opvoeding van onze kinderen, is het belangrijk. Als je hen niet vertelt dat elke mens gelijke kansen verdient, zullen ze het niet begrijpen en deze fout ook maken.”

Kabasele zag het levenslicht in het toenmalige Zaïre, Congo. Hij verhuisde op jonge leeftijd naar België. Pas zes jaar geleden raakte zijn carrière in een stroomversnelling. Na een jaar in Bulgarije keerde hij terug naar KAS Eupen, waar hij van een ‘onzelfzuchtige spits’ werd omgetoverd tot een solide verdediger. Het was ‘Tintin’ Marquez die het als oplossing zag voor zijn team, dat op dat moment in defensieve zorgen verkeerde. ’”We gaan geen extra speler meer aantrekken. Jij hebt het profiel om te slagen als verdediger. Je bent groot, sterk en snel’, zei de coach tegen me.”

“Het eerste wat ik deed, was mijn makelaar bellen. Ik ging mijn laatste contractjaar in. Iedereen wist dat ik een aanvaller was en ik wou niet omgeschoold worden tot verdediger, om nadien op de bank te verkommeren. Ik zocht naar een oplossing, maar het was moeilijk voor mijn makelaar om een club voor me te vinden. Uiteindelijk startte ik als basisspeler in de eerste competitiematch, als verdediger. We wonnen afgetekend met 4-0 en ik was de beste man op het veld. Het was niet makkelijk, maar ik voelde me comfortabel op die positie. Ik verdween vervolgens nooit meer uit de ploeg. Het was eigenlijk de start van mijn nieuwe carrière."

Zijn grote jeugdidool? Niemand minder dan Thierry Henry. Dat zijn vrienden hem destijds met de Franse legende en huidig T3 van de Rode Duivels vergeleken, deed hem dromen. “Het was altijd mijn droom om spits te worden”, zegt Kabasele, die bij de jeugdelftallen van België nog een aanvallend duo vormde met Thomas Meunier - ook hij transformeerde van aanvaller tot verdediger. “Thomas (Meunier, red.) veranderde twee à drie jaren later dan mij van positie. We hebben er nadien nog vaak mee gelachen.”

YouTube

Ook voor Vincent Kompany steekt Kabasele zijn bewondering niet onder stoelen of banken. “Ik keek heel veel beelden van hem. Hij is één van de beste verdedigers ter wereld en ik stak veel op van zijn spelstijl. Ik leerde zowel op het veld als ernaast, met de hulp van YouTube. Hoe vaak ik Kompany’s naam heb ingetikt, wil je niet weten. Hetzelfde geldt voor Sergio Ramos en Rio Ferdinand, ook van hen bekeek ik veel beelden. Het was voor mij de snelste weg naar boven."

Kabasele maakte in juli 2016 voor zo'n slordige acht miljoen euro de overstap van Genk -waar hij zich in geen tijd in de harten van de Limburgse fans speelde, onder meer door zijn werklust en bescheidenheid- naar Watford. Vanavond (18u30) kijkt hij als competitieleider Romelu Lukaku en Manchester United in de ogen. “Ik besef elke dag wat een ongelooflijk parcours ik tot hiertoe heb afgelegd.”