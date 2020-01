Belgische minuut 14: Praet opent rekening in Engeland, Dendoncker zorgt voor opmerkelijke statistiek GVS

11 januari 2020

16u50 0 Premier League Een Belgische minuut 14 in de Premier League. Zowel Dennis Praet als Leander Dendoncker scoorde op hetzelfde moment. De eerste treffer voor Praet in Engeland, die zich zo bij een select groepje landgenoten voegde. Zijn goal baatte echter niet, Leicester ging de boot in tegen Southampton. Dendoncker zorgde met zijn treffer dan weer voor een opmerkelijke statistiek, Wolverhampton speelde 1-1 gelijk tegen Newcastle United.

De eerste van @dennispraet voor @LCFC is een feit! 🇧🇪💪 pic.twitter.com/uXTjP1APU2 Play Sports(@ playsports) link

Zo goed verstopt dat de verdediger geen schijn van kans had! 🤣🧐 pic.twitter.com/FHK2KvcSul Play Sports(@ playsports) link

Dennis Praet heeft zijn eerste goal in de Premier League beet. De Rode Duivel rondde een voorzet van Jamie Vardy prima af. Het jeugdproduct van Anderlecht is daarmee de derde Belg die een goal lukt voor Leicester City, na Ritchie De Laet, die één keer scoorde voor The Foxes, en Youri Tielemans, die al zes doelpunten bij Leicester heeft. Op de koop toe is hij de derde landgenoot die weet te scoren in de Serie A én in de Premier League. Kevin Miralles en Romelu Lukaku slaagden daar eerder in.

Praet was na een moeilijke start bij Leicester nog altijd zoekende, maar die eerste goal zal hem ongetwijfeld deugd doen. Al had de namiddag een wrange nasmaak, want Leicester ging alweer de boot in. Armstrong en Ings zorgden immers voor een 1-2-zege voor Southampton. En zo kan Liverpool nog wat meer uitlopen. Youri Tielemans - even in een dipje - viel twintig minuten voor tijd voor Praet in.

Verder nog een Belg goed bij schot. Leander Dendoncker bracht tegen Newcastle United de bordjes na ook al 14 minuten op gelijke hoogte. Hij tikte een hoekschop in één tijd binnen. Opmerkelijk: de laatste vier schoten op doel van Dendoncker zorgden voor drie goals. Niet mis voor een defensief ingestelde speler. Almiron had Newcastle daarvoor al op 0-1 gebracht. 1-1 was dan ook de eindstand.

The 14th minute of the 3pm games:



🇧🇪 Dennis Praet ⚽️ (1-0 vs SOU)

🇧🇪 Leander Dendoncker ⚽️ (1-1 vs NUFC) Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

That first #PL goal feeling for Dennis Praet#LEISOU @LCFC pic.twitter.com/SQ1ipPlxsp Premier League(@ premierleague) link