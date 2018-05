Belgen doen het voor Chelsea in FA Cup: Hazard scoort vanop de stip, Courtois houdt alles tegen Kristof Terreur in Engeland

19 mei 2018

20u15

Bron: HLNinEngeland 48 Premier League Zijn Belgen deden het. Eden Hazard scoorde vanop de stip, Thibaut Courtois zorgde voor de cruciale reddingen. Chelsea fleurde een teleurstellend seizoen een beetje op met de FA Cup. De laatste Engelse trofee die Hazard nog op zijn palmares miste. De cirkel is rond.

Hij wees naar het clublogo. Hazard mag na zes jaar en vijf trofeeën zijn toekomst bij Chelsea dan wel in vraag stellen – "Ik heb zin om iets anders te ontdekken" – maar naar zijn hart stroomt blauw bloed. Voor een andere club in de Premier League zien we hem niet snel spelen. Enkel voor Real Madrid, zijn kinderdroom, wil hij Chelsea inruilen. Voorlopig is Hazard, ondanks de liefde van Zinédine Zidane voor de dribbelaar, geen prioriteit in Spanje. Enkel een top-WK of een njet van Neymar kunnen daar verandering in brengen. Het is hopen op voor Hazard en zijn entourage. Hij geeft ook eerlijk toe dat hij op Stamford Bridge ondertussen alles heeft gezien: twee titels gewonnen, de Europa League, de League Cup en nu ook de FA Cup. Vijf in zes jaar. Dan snak je stilaan naar andere lucht.

In zijn 300ste officiële wedstrijd voor Chelsea, een gemiddelde van 50 per seizoen, kroonde Hazard zich tot matchwinnaar. Dwong voor rust een strafschop af nadat hij Phil Jones slim in de luren legde en zette die zelf ook koel om. Handje op de borst. In een matige finale was de Rode Duivel de meest speelse op het veld. Die van United hadden er moeite mee. (lees hieronder verder)

Marouane Fellaini ontbrak bij United door een lichte spierblessure, Romelu Lukaku viel pas in het slot in. De spits was geen honderd procent na zijn enkelblessure en wilde, met het WK in het achterhoofd, geen risico’s nemen. In de buurt van Thibaut Courtois kwam hij niet meer. Ondanks een slotoffensief. Courtois hield toch alles tegen. Hij stopte een schot van Rashford, dook een kopbal van Smalling uit zijn hoek waarbij hij de knie even blesseerde (zonder erg) en stond in een een-tegen-eensituatie met Rashford pal. Borst vooruit en zich breed maken. Het was een cruciale redding. Ook voor hem was het de zoveelste trofee. Sinds hij in 2010-2011 volwaardig titularis werd bij Racing Genk, won Courtois op één seizoen na telkens minstens een beker. De prijzenkast staat bijna vol: 't zijn er ondertussen negen.

Ook voor Antonio Conte werd het een afscheid met een beker. Na een woelig seizoen is zijn vertrek nakend. Jose Mourinho greep met Man United naast alle prijzen.

Eden Hazard in 6 seasons at Chelsea



Premier League 🏆🏆 (2015, 2017)

Europa League 🏆 (2013)

FA Cup 🏆 (2018)

League Cup 🏆 (2015)



Only one missing...#cfc pic.twitter.com/sJX7DrXcGe Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Thibaut Courtois’ career



2011

🏆 Belgian Pro League



2012

🏆 Europa League

🏆 European Super Cup



2013

🏆 Copa del Rey



2014

🏆 La Liga



2015

🏆 Premier League

🏆 League Cup



2016

❌



2017

🏆 Premier League



2018

🏆 FA Cup



Likes a trophy... #cfc pic.twitter.com/SqGVEGuceb Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link