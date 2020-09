Belgen boven in Leicester: Praet scoort, Castagne geeft assist en forceert owngoal Redactie

20 september 2020

21u36 1 Leicester City LEI LEI 4 einde 2 BUR BUR Burnley Premier League Leicester City heeft ook zijn tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Premier League gewonnen. De Foxes versloegen Burnley met 4-2. Dennis Praet scoorde het vierde thuisdoelpunt met een knap schot van net buiten de zestien, Timothy Castagne leverde de assist voor het eerste doelpunt van Barnes en forceerde de 2-1 met een owngoal.

Youri Tielemans en Timothy Castagne speelden de hele wedstrijd bij Leicester, Dennis Praet werd zeven minuten voor tijd gewisseld. De Foxes staan met 6/6 mee aan kop in de Premier League. Burnley kon nog geen punten pakken.

Koen Casteels kwam bij Wolfsburg op de openingsspeeldag van de Bundesliga niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Bayer Leverkusen. Casteels, intussen hersteld van de lipblessure die hij begin deze maand opliep bij zijn debuut voor de Rode Duivels, stond het hele duel tussen de palen.

Boli Bolingoli maakte zondag op de tweede speeldag van de Turkse Süper Lig zijn debuut voor kampioen Basaksehir in de topper tegen Galatasaray. Bolingoli, die wordt gehuurd van Celtic, viel bij de rust in, maar kon niet verhinderen dat zijn team met 0-2 verloor. Basaksehir staat na twee speeldagen helemaal onderaan met 0/6. Nacer Chadli, die definitief overkwam van Monaco, zat nog niet in de selectie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.