Belgen boven: 2 goals voor Hazard, een voor De Bruyne en Kompany keert succesvol terug Kristof Terreur in Engeland

17u50

Bron: @HLNinEngeland 0 photonews . Premier League Eden Hazard legde er tegen West Brom twee in het mandje. Kevin De Bruyne haalde tegen Leicester machtig uit en krikte zijn stats nog eens op. In navolging van David Goffin Belgen boven in Engeland. E n ook Vincent Kompany staat er terug. Al had diens succesvolle comeback er al na twee minuten op kunnen zitten. Niet met een zoveelste blessure, wel met een rode kaart. Ref Graham Scott toonde opvallend veel clementie voor de roestige Vincent Kompany, die de doorgebroken Vardy neermaaide.

Veel kabaal maakte hij niet. Als ervaren speler wist hij wat hij kon verwachten. Kompany stond verkeerd opgesteld. Vardy dook in zijn rijn rug en met een ultieme tackle probeerde de aanvoerder van City zijn foutje nog enigszins recht te zetten. Hij kwam hopeloos te laat en maaide de benen van de Leicesteraanvaller weg. Rood had de ref echter nooit in gedachten. Een half minuut voor Scott Kompany vermaande, had hij al naar de borstzak getast, niet naar de achterzak. Geel in plaats van een uitsluiting. Kompany ontsnapte. Stones was nog wel in de buurt, maar had hij de uitschuiver van Kompany recht kunnen zetten? Twijfelachtig. Dat Kompany na twaalf weken zonder wedstrijd in de benen meteen in de basis werd gedropt, was geen cadeau. Roest op de spieren. Hij had een tijdje nodig om in het King Power stadion zijn draai te vinden. Niet onlogisch. Bij een ingreep in de eigen zestien caramboleerde de bal bijna in eigen doel. Nadien herstelde Kompany zich, steeds beter in de match. Probleemloos maakte hij de 90 minuten vol.

Een wedstrijd van @ManCity​ zonder @DeBruyneKev​ in de hoofdrol, dat moet nog komen! 😲💥 pic.twitter.com/wiLN5YC5Gd — Play Sports (@playsports) 18 november 2017

Pretty sure kevin doesnt even know what his best foot is 😂😂 Benjamin Mendy(@ benmendy23) link

AFP

Manchester City strompelde in Leicester 44 minuten. Wel overwicht, maar te veel slordigheden in de finale pass of Kasper Schmeichel stak er zijn handje tegen. Allemaal van net niet. Tot een Jesus een knappe tiktakcombinatie tussen Sterling, De Bruyne, nog eens Sterling en Silva afrondde. Een pareltje. Zoals ook de uithaal van Kevin De Bruyne net na de pauze. De Rode Duivel kreeg tijd om met zijn ‘mindere’ linker aan te leggen en knalde onhoudbaar in de bovenhoek. De teller sinds begin september staat op 4 goals en 9 assists in 14 matchen. Ook al speelde hij niet zijn beste match, toch zullen de cijfertjes blijven hangen. De beste speler in de Premier League van het moment. Tegenover collega-analist bij Sky Sports, Jamie Redknapp, bekende assistent-bondscoach Thierry Henry dat hij in zijn carrière maar twee spelers is tegengekomen die het spelletje vanop een ander niveau zien en de manier waarop ze erover praten. De eerste luistert naar de naam Lionel Messi, de tweede heet Kevin De Bruyne. Wegens zijn ‘down to earth’-mentaliteit, de lieflijke manier waarop hij met mensen omgaat, hoe hij het voetbal bekijkt en de openingen vindt. Ras apart, maar niet op de planeet van Messi. Vergelijken hoeft niet, vindt ook De Bruyne: “Omdat er genoeg andere goeie spelers zijn.”

AFP

AFP

Zo’n 70 kilometer verderop leefde ook een andere Belg zich helemaal uit. Tot vandaag nog altijd de meest geprezen bekroonde landgenoot in de Premier League. Zijn beste prestatie van het seizoen ook. Op West Brom, waar coach Tony Pulis met een ontslag flirt, deed Eden Hazard wat hij wilde: dribbelen, uithalen, scoren. De drijvende kracht achter een erg simpele zege. De Rode Duivel had een voet in drie van de vier Chelseagoals. Twee ervan nam hij zelf voor zijn rekening. Zijn tweede brace dit seizoen na die tegen AS Roma. Thibaut Courtois kwam zelden in de problemen.

Photo News

AFP

Photo News

Liverpoolwinger Mo Salah is de voorlopige topschutter in de Premier League met twee goals. Hij scoorde twee keer tegen Southampton en lost Harry Kane af. Simon Mignolet hield de nul. Steven Defour maakt bij Burnley de 90 minuten vol. The Clarets blijven verrassend in het zog van de groten na 2-0 winst tegen Swansea. Christian Benteke vierde na twee maanden blessureleed zijn wederoptreden bij Crystal Palace. Hij viel tegen Everton (2-2) een kwartier voor tijd in. Kevin Mirallas zat bij de Toffees andermaal niet in de kern. Huddersfield, met een hulpeloze Laurent Depoitre, kreeg een rammeling bij Bournemouth (4-0).