Beiden meesters in voorzetten: Engelse topanalist zet Kevin De Bruyne naast David Beckham Kristof Terreur in Engeland

20 augustus 2019

11u55 0 Premier League Cross merchant (m). Zelfstandig naamwoord ontleed uit het Engels. Letterlijk: groothandelaar in voorzetten. Vaak in een neerbuigende context gebruikt, maar in het geval van Kevin De Bruyne (28) is het een compliment: grossier van kwaliteitsvoorzetten in bulk. Engelands meest kritische analisten gaan nog een stap verder. Ex-Man Unitedaanvoerder Gary Neville: “De Bruyne doet me denken aan de beste passeur met wie ik samenspeelde: David Beckham.”

Een work in progress. Nu al 48 assists bij Manchester City, voordien ook eentje bij Chelsea. Assist 50 in de Premier League is in de maak. Had zaterdag al achter zijn naam kunnen staan als Bernardo Silva die gemeten pass, net voor rust, niet naast doel had geplaatst.

Twee beslissende passes erbij, maar van de cijfertjes ligt Kevin De Bruyne hoegenaamd niet wakker - een derde Premier League op rij en glorie in de Champions League zijn de hogere doelen. ”Het is wat het is”, zegt hij. Dertien voorzetten zwiepte hij tegen Tottenham voor doel, standaardfases niet inbegrepen. Zo groot was de dominantie van City - wel niet uitgedrukt in de score (2-2). Sinds de komst van Pep Guardiola in 2016 het hoogste aantal dat hij in eenzelfde wedstrijd haalde.

Even precies waren ze niet allemaal, geen één op twee. Twee eindigden ver van de bestemming die hij in gedachten had, maar vooral die drie uitstekende zijn bijgebleven. Die gemeten cross richting tweede paal voor de opener van Raheem Sterling, die intelligent liep en wist waar hij de voorzet mocht verwachten. Vervolgens de gemeten pass in de loop van Sergio Agüero voor de 2-1. En dan die aflegger voor Bernardo Silva. Allemaal getrapt vanop de rechterflank bovendien. Zijn speeltuin voor rust. De Bruyne viel 45 minuten lang niet af te stoppen.

”Om een of andere reden lukt het vanop die plaats vaak”, lacht De Bruyne. “Misschien omdat ik het gewoon ben. Ik weet het niet. Van links of rechts maakt mij eigenlijk weinig uit. Maar met rechts kan ik sowieso iets meer gevoel in een voorzet steken.”

’Cross it like Kevin’

Op sociale media wordt De Bruyne wel eens denigrerend een ‘cross merchant’ genoemd. Een groothandelaar in voorzetten. Er zit iets van waarheid in, zonder die neerbuigende ondertoon. Sinds De Bruyne in 2015 voor de tweede keer in de Premier League neerstreek, pompte hij in open spel 814 crosses voor doel. Enkel het creatieve brein Christian Eriksen komt in de buurt. “Het is alsof we Tottenham kopiëren”, merkte Guardiola schamper op. “Eriksen naar Dele Alli.”

Manchester United had destijds ‘Bend it like Beckham’, naar de curve die David Beckham in zijn voorzetten en vrijschoppen legde. Man City verlekkert zich al vier jaar aan ‘Cross it like Kevin’. Veertig procent van De Bruynes assists bij City (19 op 48) komen voort uit voorzetten - stilstaande fases niet inbegrepen. Zijn precisiepercentage (35%) was nooit zo hoog als nu. Zijn rechter is meer dan ooit een wapen van massadestructie. Zijn strafste troef, gekoppeld aan zijn vista, loopvermogen en snelle denken.

”Het is geen grote verrassing, hé”, zegt Guardiola. “Wij kennen hem, jij kent hem, iedereen in de zaal kent hem. Hij heeft het al voldoende getoond in het verleden. Alleen werd hij vorig seizoen afgeremd door blessures. Ik ben blij dat hij terug is.”

Een geheim voor zijn voorzetten heeft De Bruyne niet. “Soms zie ik het. Soms weet ik het. Bij de eerste voorzet weet ik dat Sterling daar zal opduiken. Bij de tweede zie ik dat Sergio richting eerste paal gaat. Ook bij die van Bernardo zie ik hem komen en plaats ik vervolgens die bal. De spelers, zoals Raheem, zeggen ook tegen mij: ‘Als jij de bal hebt, dan ga ik.’ Zij weten ongeveer waar ik de bal wil leggen. Ik weet waar zij willen opduiken. We kennen elkaar ondertussen een beetje. Dat helpt ook.”

Beckham en Gerrard

In zijn analyse op Sky Sports, op maandag, pikte Gary Neville de voorzetten van De Bruyne eruit. De voormalige aanvoerder van Man United zwaaide met lof: “Ik kijk graag naar tactische wedstrijden, naar gesloten matchen. Ik raak zelden onder de indruk van individuen, maar De Bruyne fascineert me. Hij is het type dat zo goed is. Wereldklasse. En dat was hij zaterdag in het eerste uur. Het deed me denken aan de beste passeur waarmee ik ooit samenspeelde: David Beckham.”

“Hij kiest zijn posities altijd goed uit. Intelligent. David Beckham en Steven Gerrard zijn twee van de beste crossers die ik aan de rechterkant in de Premier League heb gezien. Hij hoort in dat rijtje. Zeker als je kijkt naar de kwaliteit die hij aflevert - en dat is veel lof. Hij doet het zoals hen. De kwaliteit van die eerste voorzet was zo speciaal. Van de rechterkant doet hij het zoals Beckham. Iets waarvan ik als speler dacht: dat gaan we niet snel meer terug zien in de Premier League.” Waarna Neville, die in de rug van Becks speelde, dieper inging op de manier hoe tegenstanders De Bruyne zouden kunnen afstoppen.

Kapiteinsband

De Bruyne, derde in rang in de aanvoerdersorde bij City, leidde zijn team zaterdag voor het eerst in de Premier League met de kapiteinsband het veld op. “Maar dat was wat het was”, zegt hij laconiek. Honderd procent is hij nog niet, maar dat komt wel. “ Op zich ça va. We trainen hard. Het spelniveau zit goed, maar vanaf september zal het nog beter gaan. Ik voelde de vermoeidheid ook.”

Terwijl de Engelse media bleven doorvragen over die betwiste, door de VAR afgekeurde winner van Jesus en het onverwachte puntenverlies, keek De Bruyne niet kwaad achterom. Het vizier zoomt in. De teamprestatie stelde hem gerust. En hij staat na een offseizoen weer waar hij hoort te staan: aan de top van de assistranking met drie beslissende passes uit twee matchen.

Twee daarvan uit een voorzet. Die ‘cross merchant’ doet hij alle eer aan. Leverancier in bulk.