Beelden uit kleedkamer laten zien hoe Guardiola De Bruyne en co motiveert bij City: "Als jullie me haten, haat me dan" MDB

23 juli 2018

16u53

Bron: YouTube 0

2017-2018 werd een uitzonderlijk seizoen voor Manchester City. Pep Guardiola leidde zijn manschappen met knap combinatievoetbal naar de titel in de Premier League. Nu komt Amazon op de proppen met een documentaire die een andere kijk geeft op het werk van de Citizens. In de trailer die al werd gelanceerd, kunnen we Pep Guardiola alvast aan het werk zien. In de kleedkamer ontpopt hij zich tot motivator. "Natuurlijk ga ik jullie op de persconferenties verdedigen tot de laatste dag van ons leven", klinkt het. "Maar hier ga ik de waarheid vertellen. Vandaag zag ik niet de wil om te winnen. Ik zag het niet. Sommigen onder jullie spelen beter als jullie kwaad zijn op mij. Dus als jullie me haten, haat me dan maar. Geen enkel probleem. Maar op elke training en elke wedstrijd moeten jullie klaar staan."

"Ik ken jullie kwaliteiten en weet dat jullie getalenteerde spelers zijn", gaat Guardiola verder waarop er een beeld van Kevin De Bruyne verschijnt. Ook Vincent Kompany passeert uiteraard de revue. Op het vliegtuig zijn beide Rode Duivels ook te zien wanneer ze samen met het team Wonderwall van Oasis luidkeels meezingen.