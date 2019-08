Batshuayi trefzeker bij de U23 van Chelsea: Frank Lampard kijkt toe



Kristof Terreur in Engeland

19 augustus 2019

21u59

Van de tribune op Stamford Bridge naar de beloften. Michy Batshuayi, derde keus bij Chelsea, deed vanavond wedstrijdritme op bij de U23 en was meteen trefzeker. Coach Frank Lampard was aanwezig op Stamford Bridge.

Een rabonapass - zo een achter het standbeen. En belangrijker nog: twee doelpunten tegen de U23 van Liverpool. Michy Batshuayi amuseerde zich bij de Development Squad van Chelsea, zijn beloften. Na een onzichtbare start schoot hij net voor rust wakker. Hij ruikt kansen. Doelman Kelleher haalde hem buiten de zestien neer met een wilde sliding, maar Batsman krabbelde snel recht en legde de bal met een heerlijk lobje in de verste hoek. Een garantie op goals is hij altijd geweest - hij is dat minder in het samenspel en de pressing. Na rust verdubbelde hij met een tik in een tijd de score. Frank Lampard, aanwezig op Stamford Bridge, zal het ook wel hebben gezien. De Rode Duivel, momenteel derde keus bij de grote jongens, wilde duidelijk een punt maken. Een hattrick lukte hem net niet. Kelleher zat er goed met de voet tussen. Afwachten of Batshuayi straks ook eindelijk weer bij de eerste ploeg op doel af mag stormen. Hij laat het hoofd alvast niet hangen.

Premier League 2 : ( Chelsea 1 × 0 Liverpool ) - Chelsea first goal .. #CFCDev pic.twitter.com/JrRVnKvyc0 Live Goal(@ LiveGoal19) link

Gisteren op tribune tegen Leicester

Gisteren in Balenciaga-outfit en met hip hoofddeksel in de tribune, vandaag in actie met de U23 tegen Liverpool. Het is het trieste lot van Michy Batshuayi (26) bij Chelsea, nog altijd de derde keus van Frank Lampard. Olivier Giroud (basis) en Tammy Abraham (invaller) kregen tegen Leicester opnieuw de voorkeur. Achter de bank, want daar zat Batsman, dacht er een het zijne van. Zijn twee concurrenten overtuigden niet echt tegen Leicester. Met een 1 op 6 neemt Chelsea de trage start die enigszins van hen werd verwacht na het transferverbod en het verlies van Eden Hazard.

Sérieux

De behandeling van Batshuayi is vreemd. De spits lag evenmin in de bovenste schuif bij de vorige trainers, Antonio Conte en Maurizio Sarri, wegens te instinctief, nonchalant en tactisch te weinig kneedbaar. Lampard legt het als volgt uit: Michy blijft hier als een van onze drie spitsen. Het is een belangrijk jaar voor hem. We hebben drie spitsen, maar Michy zal zijn kansen krijgen.” Er hangt wel een ‘maar’ aan vast. Zijn trainer verwacht meer van hem op training. Meer aandacht, meer sérieux en minder op intuïtie. “Voor Michy is het belangrijk dat hij elke dag op top-, topniveau traint. Dat hij helemaal fit is om op de manier te spelen die ik van mijn spitsen verlang. Dat wil zeggen: constant in beweging zijn, met of zonder bal, kansen creëren en het liefst nog afmaken ook. Met Tammy Abraham en Olivier Giroud vecht hij voor een plaats.”

De sleutel een kwartdraai naar links. De deur voor een transfer blijft bij Chelsea voorlopig dicht. Ook voor de dromers die hem graag op huurbasis bij Anderlecht zien. Ter info: Batshuayi verdient meer dan 6 miljoen euro bruto per jaar in Engeland. Clubs die hem de voorbije jaren op uitleenbasis vastlegden, moesten dat salaris doorbetalen plus een huursom van minstens 3 miljoen neerleggen. Batshuayi zelfs is niet zinnens te vertrekken. Eerder wees hij interesse van onder andere AS Roma af.