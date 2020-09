Batshuayi op uitleenbasis naar Crystal Palace, Belg verlengt wel contract bij Chelsea KTH

08 september 2020

14u51 2 Premier League Terug naar het ouwe nest. Michy Batshuayi staat dicht bij een terugkeer op huurbasis naar Crystal Palace. Hij wordt weer een rechtstreekse concurrent van Christian Benteke. Morgen legt hij medische testen af.

Als alles goed gaat, tekent Batsman bij zijn terugkeer van de Rode Duivels voor een jaar bij op Stamford Bridge. Zijn contract loopt volgende zomer af, maar een verlenging met een seizoen is de enige manier waarop Chelsea van hem af raakt. Door hem te verhuren, krikt de club zijn marktwaarde weer op na een verloren seizoen. The Blues zijn in verregaande onderhandelingen met Palace over een verhuur met optie tot aankoop. Woensdag legt hij zijn medische testen af.

Batshuayi speelde in 2019 al eens vijf maanden op huurbasis bij Palace. Hij had het er toen enorm naar zijn zin, maar een definitieve aankoop kon de club uit Zuid-Londen zich toen niet veroorloven. Ook nu neemt Palace zijn salaris van 125.000 euro per week over.

De komende maanden gaat Batsman de concurrentie aan met Benteke - tenzij Palace onze landgenoot nog elders kan slijten. Een Duivels duel om een plaats in de spits. Voor Batshuayi tikt de klok. Hij wordt straks zevenentwintig en sinds die ene periode bij Dortmund heeft hij de hoge verwachtingen zelden in kunnen lossen. Bij Chelsea viel hij door de mand. Onder Antonio Conte en Frank Lampard. Maurizio Sarri moest niet van hem weten.