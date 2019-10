Batshuayi luistert met knappe goal Chelsea-zege op: 1-4 bij Southampton Redactie

06 oktober 2019

18u44 0 Southampton SOU SOU 1 einde 4 CHE CHE Chelsea Premier League Chelsea zet een stap dichter richting top vier na een overtuigende zege in Southampton: 1-4. Tammy Abraham was goed voor al zijn achtste goal dit seizoen, ook de ingevallen Batshuayi pikte nog zijn doelpuntje mee. Zijn eerste van het seizoen in de Premier League.

Na 17 minuten was de 22-jarige Chelsea-sensatie Abraham al succesvol toen hij een pass van Hudson-Odoi over doelman Gunn liftte. Samen met Agüero is Abraham, door Southgate ook opgeroepen voor de komende interlands van Engeland tegen Tsjechië en Bulgarije, mede-topschutter in de Premier League. Mason Mount (20) maakte er 0-2 van, zodat de youngsters van Chelsea van zich blijven spreken. Op assist van Valery zorgde Ings nog even voor spanning, maar nog voor de pauze profiteerde N’Golo Kante van opnieuw slap verdedigen bij de Saints: 1-3. Batshuayi viel in minuut 84 en scoorde nog knap na samenspel met Pulisic. Chelsea klimt naar de vijfde plaats met 14 op 24, alleen achter Leicester dankzij het doelsaldo. Southampton bivakkeert slechts een puntje boven de degradatiezone.