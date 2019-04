Exclusief voor abonnees Batshuayi en Benteke: terug naar afzender, duwtje naar uitgang Kristof Terreur

11 april 2019

06u30

Bron: @HLN in Engeland 0 Engels voetbal Kapitaal wordt op korte termijn vernietigd, maar dat deert zijn clubleiders niet. Tot het eind van het seizoen rekent Crystal Palace nog op zijn twee dure Belgische spitsen, daarna niet meer. Exit huurling Michy Batshuayi, terwijl record­aanwinst Christian ­Benteke een fors zetje richting uitgang krijgt.

In Duitsland speurt Crystal Palace naarstig naar opvolgers. Als het van ‘The Eagles’ afhangt, zitten er straks geen Rode Duivels meer in hun nest. Met een schouderklopje bedankt voor hun diensten en hun (beperkte) aandeel in het veiligstellen van de stek in de Premier League sinds de jaarwisseling. Meer met présence dat met goals, als we eerlijk zijn.

