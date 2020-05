Ballack nuanceert lyrische commentaren rond Van Dijk: “Hij voetbalt in een tijdperk zonder Drogba, Shearer, Rooney en Henry” DMM

25 mei 2020

12u51 0 Mirror Het scheelde geen haar - 7 punten - of niet Lionel Messi, maar wel Virgil van Dijk had vorig jaar de Gouden Bal gewonnen. De Nederlander wordt alomgeprezen als defensieleider bij Liverpool, al heeft voormalig Chelsea-voetballer Michael Ballack toch nog altijd wat twijfels.

Bejubeld en bezongen door ‘de Kop' in Liverpool. Virgil van Dijk wordt door velen gezien als de beste verdediger ter wereld. De 28-jarige Nederlander kwam begin 2018 voor ruim 75 miljoen euro over van Southampton en won sindsdien de Champions League met ‘The Reds’ uit Liverpool. Bovendien staat Van Dijk met Liverpool op het punt zich tot kampioen te kronen in Engeland, als er tenminste een antwoord komt op het coronavraagstuk.

Dat niet iedereen even lyrisch hoeft te zijn over de Nederlander, bewijst Michael Ballack. De voormalige middenvelder van Chelsea vindt dat Van Dijk vooral profiteert van het gebrek aan spitsen van wereldklasse in de Premier League. De intussen 43-jarige Duitser ziet weinig aanvallers die het de Nederlander van Liverpool écht moeilijk kunnen maken.

“Van Dijk heeft het geluk dat hij in een tijdperk speelt waarin hij geen Didier Drogba, Frank Lampard, Alan Shearer, Thierry Henry, Wayne Rooney, Robin van Persie, Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor of Diego Costa tegenover zich heeft. Het is dan ook weinig verwonderlijk dat mensen denken dat hij de beste verdediger in de competitie is”, vertelt Ballack, vandaag de dag actief als analist, aan ‘The Mirror’

Ex-Liverpool Steve Nicol gaat niet akkoord. “Ik zou graag willen weten welk onderdeel van Van Dijks spel volgens Ballack te lijden zou krijgen onder één van die aanvallers. Ik denk niet dat Didier Drogba zomaar op en over Van Dijk zou lopen. Ik herinner me ook niet dat iemand in de Premier League zomaar voorbij Van Dijk op snelheid is kunnen passeren. Dat zal het probleem dus niet zijn.”