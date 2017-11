Baalavond voor Vertonghen en Dembélé in Leicester, Lukaku met United te sterk voor Kabasele Manu Henry

Bron: Belga 0 REUTERS Premier League Tottenham zit in een dip. Vanavond leden basispionnen Jan Vertonghen en Moussa Dembélé een 2-1-nederlaag in en tegen Leicester City. 1 op 9 is de harde realiteit voor de Spurs, die morgen plek 5 in het klassement mogelijk kwijt zijn. Romelu Lukaku en Manchester United kenden een leukere avond. De troepen van José Mourinho wonnen met 2-4 bij het Watford van Christian Kabasele.

Leicester City leek weer even op die kampioenenploeg van weleer. Vardy tekende met een héérlijke lob voor 1-0 en op slag van rust verdubbelde Mahrez die voorsprong. De Algerijn versnelde makkelijk voorbij Vertonghen, om vervolgens het leer enig mooi in de verste hoek te borstelen. Vardy en Mahrez, zeg maar de kampioenenmakers van twee jaar geleden, aan het feest. Dat terwijl de motor van Tottenham eigenlijk pas tien minuten voor affluiten aansloeg. Kane, natuurlijk hij, fusilleerde doelman Gomez in het dak van het doel. Verder dan die 2-1 kwamen de Spurs echter niet en zo is de vierde seizoensnederlaag een feit. Moussa Dembélé werd door coach Pochettino halfweg de tweede periode naar de kant gehaald. Jan Vertonghen speelde de hele wedstrijd.

AFP Treurnis bij Jan Vertonghen na de nederlaag in Leicester

Lukaku kan met United wél zegevieren

Ashley Young scoorde voor Manchester United op korte tijd twee parels van doelpunten tegen het Watford van Christian Kabasele. In de 19e minuut trapte de middenvelder van net buiten de zestien hard en laag in de korte hoek. Zes minuten later schoot hij een verre vrije trap onhoudbaar in de linker winkelhaak. Bij het derde doelpunt legde Lukaku de bal breed voor een snelle Anthony Martial (32.). Doelman Heurelho Gomes werd voor de derde keer vanuit de tweede lijn verschalkt.

In de tweede helft kregen Lukaku en co het moeilijker. Troy Deeney (77.) scoorde vanop de stip voor Watford en in de 84e minuut deed Watford ManU nog even bibberen toen Doucouré de aansluitingstreffer maakte. Maar Jesse Lingard zette in de 86e minuut de eindcijfers op het bord: 2-4. Kabasele speelde de wedstrijd uit voor Watford. Lukaku deed hetzelfde voor 'The Mancunians', die op vijf punten komen van leider en stadsrivaal Manchester City. 'The Citizens', die een wedstrijd minder tellen, gaan morgen aan de bak tegen Southampton.

Benteke en Crystal Palace blijven hekkensluiter

Christian Benteke mocht na zes weken blessureleed nog eens aan de wedstrijd beginnen voor Crystal Palace. De aanvaller speelde volledige de wedstrijd. Zijn club kwam op het veld van Brighton niet verder dan een doelpuntenloos gelijkspel.

Stand (na 13 speeldagen):

1. Manchester City 37 ptn

2. Manchester United 32 (14 wedstr.)

3. Chelsea 26

4. Arsenal 25

5. Tottenham 24 (14)

6. Liverpool 23

7. Burnley 22

8. Watford 21 (14)

9. Leicester 17 (14)

10. Brighton 17 (14)

11. Southampton 16

12. Newcastle 15 (14)

12. Huddersfield 15

14. Bournemouth 14

15. Stoke 13

17. West Bromwich 12 (14)

16. Everton 12

18. West Ham 10

19. Swansea 9

20. Crystal Palace 9 (14)