Aston Villa stijgt weer naar Premier League en krijgt jackpot, tot euforie van prins William

27 mei 2019

18u26

Bron: Belga 0 Premier League Aston Villa mag zich volgend seizoen weer opmaken voor voetbal op het hoogste Engelse niveau. Villa klopte in de finale van de play-offs op Wembley Derby County met 2-1.

El-Ghazi (44.) bracht Villa op slag van rust voor, waarna McGinn (59.) op het uur de score verdubbelde. Na de aansluitingstreffer van Waghorn (81.) keerde de spanning weer, maar Villa hield stand. Tot grote vreugde van Prins William, die meteen in de armen vloog van ex-Villaspits John Carew. Frank Lampard, nu coach bij Derby County, kon het dus niet halen van John Terry, assistent bij Aston Villa. Beide spelers waren jarenlang sterkhouders bij Chelsea. (lees verder onder de tweets)

Aston Villa eindigde in de Championship als vijfde, Derby als zesde. Villa schakelde in de halve finale van de play-offs de nummer vier West Bromwich Albion uit. Derby toonde zich in de halve eindstrijd beter dan Leeds United, dat de reguliere competitie als derde afsloot.

Het team uit Birmingham vervoegt volgend jaar in de Premier League kampioen Norwich en runner-up Sheffield United, die een direct ticket bemachtigden. De drie teams winnen ook de jackpot, want aan de promotie zou een bonus van meer dan 190 miljoen euro vasthangen. Villa zakte na afloop van het seizoen 2015-2016 uit de hoogste klasse.

