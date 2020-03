Aston Villa-ster Grealish roept op om binnen te blijven, “waarna hij drie wagens aanrijdt na een feestje” ODBS

30 maart 2020

11u55

Bron: Daily Mail, The Sun 8 Premier League Jack Grealish, beloftevolle middenvelder en kapitein van Aston Villa, hangt een zware sanctie boven het hoofd. De Engelsman (24) zou zondagochtend vroeg veel schade aangericht hebben met zijn Range Rover nadat hij terugkeerde van een feestje in Birmingham. En dat even nadat hij een video op Twitter gepost had waarin hij oproept de lockdownregels op te volgen. De politie onderzoekt het incident.

De Engelse tabloids ‘Daily Mail’ en ‘The Sun’ pakken alvast uit met ronkende titels boven artikels waarin via getuigen bevestigd wordt dat de man op de foto hieronder wel degelijk Grealish is en dat het om zijn Range Rover van bijna 80.000 euro gaat. De beelden worden gretig verspreid op Twitter. Grealish, die (voor de coronacrisis) een kandidaat was voor de Engelse EK-selectie, zou na de crash gezien zijn samen met ex-voetballer Tony Capaldi. Beiden verlieten ze een gebouw waar Ross McCormack, een ex-speler van Aston Villa, een luxe-appartement heeft. Die gaf daar naar verluidt een feestje. De tabloids zoemen ook graag in op het opmerkelijke schoeisel dat Grealish draagt: aan zijn rechtervoet een slof, aan zijn linker een slipper.

Na het verlaten van de parking in een buitenwijk van Birmingham raakte de Range Rover eerst een zilveren bestelwagen die langs de kant geparkeerd stond. Zo’n 200 meter verder zwenkte de wagen opnieuw uit en werd een zilveren Mercedes en dan nog eens een blauwe Mercedes geraakt. Met foto’s van de beschadigde voertuigen wordt het verhaal gestaafd. Ook tegen een ijzeren tralies voor een vastgoedkantoor botste de bestuurder. Met dezelfde witte Range Rover werd Grealish onlangs nog opgemerkt toen hij het trainingscentrum verliet van de ‘Villans’, club van onze landgenoot Bjorn Engels en van Samatta, Makamba en Wesley, drie spelers die vorig seizoen nog het mooie weer maakten bij ons.

“Het feest heeft heel de nacht plaatsgevonden, het was ondraaglijk”, aldus een getuige aan ‘The Sun’. “En nadat het lawaai was geluwd, even na de klok van acht, hoorden we een reeks crashes die kort op elkaar volgden. Buiten zag ik vervolgens Jack Grealish naast een bewakingsagent staan. Hij zag er erg onverzorgd en verward uit.

Zaterdag postte Grealish, die er al een sterk seizoen heeft opzitten bij Villa, nog een video voor zijn 290.000 Twitter-volgers waarin hij de bevolking opriep binnen te blijven. “Om levens te redden, moeten we thuis blijven. Verlaat alleen je woonst om voedsel of medicijnen te kopen of om even te gaan sporten. Dit is dringend, bescherm onze gezondheidszorg. Blijf thuis, red levens.”

Stay Home. Protect the NHS. Save Lives.#StayHomeSaveLives @NHSuk pic.twitter.com/AIN4AzwNcR Jack Grealish(@ JackGrealish) link