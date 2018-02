Assistkoning De Bruyne deed monden openvallen met glansprestatie: "De beste passgever in de geschiedenis van de Premier League" TLB

11 februari 2018

12u16

Bron: Sky Sports 0 Premier League De knalprestatie van Kevin De Bruyne tegen Leicester City zindert nog na. De Rode Duivel gaf drie knappe assists tegen de 'Foxes' (Manchester City won met 5-1, red.) en dat is ook Sky Sports-analist Jamie Redknapp niet ontgaan. "De Bruyne is de beste passgever in de geschiedenis van de Premier League", aldus de 44-jarige Engelsman.

Steven Gerrard, Frank Lampard, Cesc Fabregas of Paul Scholes: er passeerden al enkele uitstekende spelverdelers de revue op de Engelse voetbalvelder. Maar de beste passgever luistert volgens Redknapp naar de naam Kevin De Bruyne. "Hij lijkt alles in slow motion te ziet wanneer hij op het veld staat. De manier waarop zijn verbeelding en brein werken is van een ander niveau, waardoor hij zichzelf net dat tikkeltje extra tijd koopt. Dat is een eigenschap van de allergrootsten."

"Als grote voetballers aan de bal zijn, dan lijkt de tijd stil te staan. En bij De Bruyne is dat het geval, hij is uniek. Ik denk dat hij de beste passgever is die ik ooit bezig zag in de Premier League, beter dan Fabregas, Lampard of Giggs. De middenvelder van City kan een compleet lijstje aan passes spelen, steekballetjes of een cross: het maakt hem allemaal niet uit. Soms verdeelt hij een bal en denkt iedereen: 'Wow, heb je dat gezien?' Da's uniek."

De assistenkoning van de Cityzens aan het werk!🔥 @DeBruyneKev pic.twitter.com/NBGAdC06Gx Play Sports(@ playsports) link

"De Bruyne doet met een bal wat hij wil"

Volgens Redknapp verdient Pep Guardiola eveneens een pluim. "Hij heeft van De Bruyne een complete middenvelder gemaakt. Voor de komst van Guardiola deed De Bruyne het soms vanaf links, soms vanaf rechts. Maar de Spanjaard haalde hem naar het midden. En iedereen weet inmiddels hoe dat is uitgedraaid. De Bruyne doet wat hij wil met de bal. Hij bepaalt wat City doet, vanuit de verdediging tot in de aanval. En hij is geen zogenaamde 'luxe speler': hij tackelt en verovert ook ballen en is simpelweg een complete middenvelder."