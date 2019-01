Arsenal wint Londense clash van Chelsea, Hazard en co volgen nu al op 13 punten van Liverpool MH

19 januari 2019

20u25 0 Arsenal ARS ARS 2 einde 0 CHE CHE Chelsea Premier League Vierde seizoensnederlaag voor Chelsea vanavond. In de Londense derby trok Arsenal met 2-0 aan het langste eind. Bij de koffie stond de eindstand al op het bord.

Een eerste kwart om van te likkebaarden. Arsenal overklaste Chelsea. De openingsgoal van Lacazette, op het kwartier, was dan ook een logisch gevolg. Draaien in de zestien en verschroeiend uithalen in het dak van het doel. Chelsea wist van geen hout pijlen maken – ook Hazard kon zijn stempel niet drukken. Aubameyang had al vlug voor de dubbele voorsprong kunnen zorgen, maar stuitte vanuit een schuine hoek op Kepa. ’t Bleek uitstel van executie. Vijf minuten voor rust devieerde Koscielny, met de schouder, de 2-0 in doel. Opnieuw een Fransman aan het kanon. Koscielny scoort nu al voor het negende Premier League-seizoen op een rij – niet min voor een centrale verdediger, vaak geteisterd door blessureleed.

Een raket van @LacazetteAlex! 🚀😮 pic.twitter.com/8cGLdsyQDY Play Sports(@ playsports) link

Chelsea probeerde de bakens te verzetten na rust. Het vele balbezit en veldoverwicht vertaalde zich echter zelden in een doelkans. Allemaal wat magertjes vandaag bij de Blues. Collectieve offday. Arsenal hield relatief makkelijk stand. Enige smet op de zege: de Gunners verloren Bellerin halfweg de tweede helft met een (zware?) knieblessure. De Spanjaard werd met een draagberrie van het veld gedragen na een verkeerde beweging. Maar ook na die noodgedwongen wissel -Elneny kwam de onfortuinlijke Bellerin aflossen- kon Chelsea geen deuk in een pakje boter slaan. Tekenend: de eerste bal tussen de palen, een schotje van Alonso, noteerden we in minuut 82. Doelman Leno kende er weinig moeite mee.

Het verschil tussen Chelsea en leider Liverpool bedraagt nu al dertien punten. Arsenal volgt als vijfde op drie punten van de Blues.