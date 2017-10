Arsenal vergroot miserie Ronald Koeman, Tottenham leidt bij rust tegen Liverpool met 3-1 Hans Op de Beeck

17u42 0 Photo News Daar is Harry Kane weer. Al na vier minuten zette hij Mignolet voor schut voor de 1-0. Premier League Op Goodison Park zitten ze met de handen in het haar. De Lukaku-miljoenen, en meer, uitgegeven aan een resem nieuwe spelers, maar na 9 speeldagen nog maar 2 zeges in de Premier League en ook een voorlopig rampzalige Europa League-campagne. Tegen Arsenal werd de miserie er voor de Koeman-broertjes nog wat groter op: 2-5.

Van bij de start werden de Toffees onder de voet gelopen en het was een half mirakel dat Wayne Rooney opende. Na balverlies van Xhaka een knap schot van Rooney, die net in deze partij vijftien jaar geleden met een nog knapper doelpunt zijn grote intrede maakte. Everton groeide wat, maar incasseerde net voor de pauze een mokerslag. Pickford, de talentvolle goalie van de Toffees, loste een schot van Xhaka waarna Monreal in de rebound scoorde. Na de pauze liep Arsenal na de 1-2 van Özil over een hulpeloos Everton. De Duitser kopte een voorzet van Alexis binnen. Tot overmaat van ramp verloor Everton Gana Gueye met een tweede gele kaart, waarna Lacazette helemaal besliste op assist van Özil. In de slotminuut vielen er nog maar liefst drie goals. Ramsey en Alexis maakten er wel heel zware cijfers van, voor Everton verzachtte de ingevallen spits Niasse de pil. Ronald en zijn assistent Erwin Koeman nog wat meer onder vuur.

Getty Images Alexis Sanchez scoort de vijfde goal voor Arsenal in Everton.

EPA

Op Wembley staan momenteel Totenham en Liverpool tegenover elkaar, met bij de Spurs Vertonghen en Alderweireld in de basis en bij de Reds Mignolet in doel. Die laatste zag er al meteen niet goed uit, toen hij na vier minuten onoordeelkundig uitkwam en zich zo liet dribbelen door Harry Kane. Voor de sluipschutter was het vervolgens een koud kunstje om te openen. Tottenham, dat dinsdag in het Bernabeu nog 1-1 was gaan spelen voor de Champions League, meteen onder stoom en het profiteerde gretig van de ruimtes die Liverpool liet. Een aangename verrassing voor de Spurs, die op Wembley vooral gesloten defensies voor zich krijgen. Kane tot bij Son en de Zuid-Koreaan verzilverde de counter voor de 2-0. Diezelfde Son trof snel daarna nog de deklat. Het was daarentegen Liverpool dat scoorde in een razendsnel openingshalfuur. Henderson stuurde Salah de diepte in en via de paal vond de Egyptenaar de aansluiting. De spanning dus terug op Wembley, al liep Tottenham op slag van rusten weer uit. Een vrije trap werd door Matip zomaar tot in de voeten van Dele gekopt. Mignolet een derde keer geklopt.

AFP