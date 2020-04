Arsenal tikt vier ‘covidioten’ op de vingers ODBS

23 april 2020

19u22

Bron: Belga 0 Premier League Arsenal heeft vandaag vier van zijn spelers op de vingers moeten tikken omdat ze zich niet aan social distancing hielden. David Luiz en Granit Xhaka werden door de Britse tabloids betrapt terwijl ze een balletje trapten in het park, Nicolas Pepe speelde voetbal met een tiental vrienden en Alexandre Lacazette kwam te dicht bij een man die hij betaalde om op zijn oprit zijn auto te wassen.

“Covidiots”, noemt The Sun hen. Volgens de richtlijnen van de Britse regering mag je alleen in je eentje of met de mensen met wie je samenleeft naar buiten. Ten opzichte van andere mensen moet er een afstand van twee meter bewaard worden. Arsenal meldde dat het een gesprek had met de vier overtreders en dat zij, en de rest van de spelersgroep, nog eens op hun verantwoordelijkheden gewezen werd.

Ook de buren van Tottenham moest gisteren nog twee spelers een waarschuwing geven. Serge Aurier en Moussa Sissoko lapten de maatregelen rond social distancing aan hun laars.