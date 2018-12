Arsenal te kijk gezet na “slechtste aftrap ooit” ODBS

20 december 2018

15u33 1 Premier League Bitter verlies voor Arsenal gisteravond: de kwartfinale van de League Cup tegen aartsvijand Tottenham ging met 0-2 verloren. Al van bij de aftrap ging het mis voor de ‘Gunners’ in een fase die al snel de ronde doet als “de slechtste aftrap ooit”.

Worst kick off ever #ARSTOT pic.twitter.com/lG778J7Kov James Bowman(@ JamesBowmanPwC) link

Begin deze maand hakte Arsenal de Spurs nog met 4-2 in de pan na een geweldige derby, een zege die in het rode deel van Noord-Londen intens gevierd werd. Maar enkele weken later heeft Tottenham zijn revanche al beet. Terwijl het verschil tussen beide clubs in de Premier League alweer is opgelopen tot 5 punten in het voordeel van de ‘Lillywhites’, won Tottenham in het Emirates Stadium dankzij knappe goals van Son en Dele (zie video hieronder) met 0-2.

Let's watch that again...#COYS pic.twitter.com/tGlrJs2SUa Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

“Ik denk dat deze match moeilijker zal worden dan die van enkele weken geleden”, wist Arsenal-trainer Emery al voor de partij. “We zullen top moeten zijn.” Zeker afgaande op de aftrap van zijn ploeg, was Arsenal dat niet. Ramsey stak de bal in plaats van tot bij Mkhitaryan zomaar tot bij Son. De Arsenal-fans konden het nauwelijks geloven: “Speelde Ramsey de bal écht zomaar meteen in de voeten van een Tottenham-speler?” en “Slechtste aftrap ooit”, zijn slechts een greep uit de online verwijten.

Bij een 0-0-stand bediende Mkhitaryan nochtans Ramsey op knappe wijze, maar Tottenham-doelman Gazzaniga had het laatste woord. In de halve finale van de Carabao Cup spelen de Spurs een nieuwe derby tegen Chelsea, terwijl Manchester City het opneemt tegen Burton Albion, een ploeg uit de League One of onze derde klasse. Dan hoopt Pochettino ongetwijfeld opnieuw een beroep te doen op zowel Vertonghen (dij) als Dembélé (enkel), die in januari terug van de partij moeten zijn. Al wordt de middenvelder ook in verband gebracht met een transfer.

TEAM NEWS:



➡️ @Serge_Aurier (groin) & @mousadembele (ankle): final stages of rehab



➡️ @EricDier (appendicitis): discharged from hospital & will commence rehab next week



➡️ @JanVertonghen (thigh): commenced on-field rehab



➡️ @VictorWanyama (knee): continuing gym work #COYS pic.twitter.com/XfWQ2psRc9 Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

