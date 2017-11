Arsenal pakt héél zoete zege tegen stadsrivaal Tottenham, al mogen Vertonghen en co wel klagen over tegengoals (2-0) Thomas Lissens

Bron: Eigen berichtgeving 0 REUTERS Premier League Tottenham heeft nagelaten om minstens voor even alleen tweede te worden in de Premier League. De Spurs leden een pijnlijke, maar verdiende 2-0-nederlaag in de 'North London Derby' tegen Arsenal. Jan Vertonghen speelde de hele wedstrijd, terwijl Moussa Dembélé net voorbij het uur naar de kant werd gehaald.

2 overwinningen op 18 matchen: het was voor vandaag de trieste balans van Arsenal in de toppers. "Maar wij zijn niet de underdog", zei Arsène Wenger voor de wedstrijd. En de 68-jarige Fransman kreeg ook gelijk.

Na een moeilijk matchbegin - Kane trapte een prima kans van dichtbij in de armen van Cech - konden de 'Gunners' hun rivalen meermaals naar de keel grijpen. De troepen in rood en wit zetten Tottenham fel onder druk, maar dat tikkeltje geluk voor doel ontbrak. "Dan zal ik maar een handje helpen", moet ref Mike Dean gedacht hebben.

De scheidsrechter gaf de thuisploeg een vrijschop na een mannelijk duel tussen Sanchez en Sanchez. En uit die stilliggende bal resulteerde de 1-0 van Mustafi, die vanuit buitenspel was vertrokken en zijn zesde opeenvolgende kopbalgoal scoorde.

De Spurs waren aangeslagen en kregen er op slag van rust nog een tweede om de oren. Sanchez scoorde zijn eerste treffer in het Emirates Stadium sinds 21 mei.

Dembélé naar de kant, Arsenal houdt stand

En de Rode Duivels? Die kenden niet de prettigste namiddag uit hun carrière. Dembélé kwam op het middenveld vaak tegen een rode overmacht terecht en hij kreeg ook niet de tijd en ruimte om te voetballen. De chouchou van de Spurs-fans leed daardoor ook (te) vaak balverlies en na 61 minuten moest hij zijn plaats afstaan aan Winks.

Jan Vertonghen had zijn handen dan weer vol met de pijlsnelle Lacazette en Sanchez, waardoor hij zich aanvallend amper kon uitleven. De Beglische recordinternational was voorts wel doortastend in de duels, dat mochten de enkels van Lacazette meermaals ondervinden.

Voor Kane en Dele was dat na rust wél het geval. De Spurs moesten komen en dat deden ze ook, zonder Cech evenveel tot mirakelsaves te dwingen. De controles, de passes, de doelpogingen: het was allemaal net te slordig. Wenger zag het graag gebeuren.

En eigenlijk kwam Arsenal in de tweede helft op geen enkel moment in de problemen. De Gunners konden zélf nog een paar keer dreigen, maar nog wat meer zout in de wonde strooien, lukte niet.

Door de zege behoudt Arsenal op eigen veld wel een perfect rapport: 18 op 18. Bovendien volgen de Gunners voorlopig op amper één punt van de tweede plaats. Er schijnt weer een schuchter zonnetje boven het Emirates Stadium.

