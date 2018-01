Arsenal lijdt pijnlijke nederlaag in Bournemouth, Alexis Sanchez straks naar Man United en niet Man City? Hans Op de Beeck

17u35 0 AFP Problemen voor Wenger. Premier League Opnieuw zware tijden voor Arsène Wenger. Nadat de Gunners vorige week uitgeschakeld werden in de FA Cup op het veld van tweedeklasser Nottingham Forest, ziet Arsenal na verlies in Bournemouth (2-1) ook de topvier in de Premier League verder weglopen. Bovendien misten zowel Alexis Sanchez als Mesut Özil de trip.

Het begon nochtans goed voor Arsenal in het zuiden van Engeland, met het jonge talent Maitland-Niles die al in minuut acht pech had met een schot tegen de deklat. Al werd het ook snel duidelijk dat Arsenal het moest stellen zonder Sanchez en Özil, beiden in hun laatste contractjaar zonder dat ze willen verlengen. Achter diepe spits Lacazette speelden Welbeck en Iwobi, maar zij speelden weinig klaar. Arsenal kwam even na de pauze nog wel op voorsprong via Bellerin, maar dan begon de miserie. Eerst werkte Callum Wilson binnen op voorzet van Ryan Fraser, waarna Wilson ook Jordon Ibe de winner aanbood. Met slechts één zege uit de laatste vijf Premier League-duels, ziet Arsenal als nummer zes met 39 punten Tottenham (44) verder uitlopen. 'The Cherries' van hun kant doen goeie zaken onderin: zij klimmen naar de 13de stek, al blijven ze amper vier punten boven het degradatietrio.

Photo News Toen zag het er nog goed uit voor Arsenal: Bellerin maakt er 0-1 van.

Terwijl Özil ontbrak door een knieprobleem, was er veel speculatie rond het niet-spelen van Alexis Sanchez. Achteraf zei Arsène Wenger dat een beslissing rond zijn toekomst nakend is. Lang werd de Chileense aanvaller bij Manchester City gesignaleerd, maar nu zou Manchester United toch zijn voorkeursbestemming worden. De Red Devils wuiven met nog meer ponden en kunnen net als Man City een Champions League-avontuur aanbieden. In ruil zou United Henrikh Mkhitaryan naar het Emirates laten verhuizen.

Photo News Jordon Ibe met de winner.

Photo News Begovic redt een poging van Walcott.

