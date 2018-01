Antonio Conte maakt Mourinho op zijn beurt af: “Hij is een kleingeestig ventje en compleet fake” Kristof Terreur in Engeland

21u53

Bron: HLNinEngeland 11 Photo News Premier League Pang. Pang. De woordenoorlog tussen trainers José Mourinho (Man United) en Antonio Conte (Chelsea) heeft er een nieuwe aflevering bij. De ene schiet met de mond, de andere knalt terug. Nadat Mourinho geniepig alludeerde op een omkopingsschorsing voor Conte, zag de Italiaan zijn moment daar: “Zo kennen we hem. Een kleingeestig ventje. Helemaal fake.”

Het Engelse voetbal heeft er een zoveelste trainersruzie bij. De media smullen ervan en spelen hun rol. José Mourinho gaf donderdag de aanzet: “Ben ik mijn passie kwijt, omdat ik me niet als een clown gedraag aan de zijlijn? Ik probeer me te gedragen zoals ik ben: volwassener, beter voor mijn team, beter voor mezelf. Je moet je niet als een gek tekeergaan om die passie te hebben. Die zie je iedere dag.” Namen noemde Mourinho niet, maar de Engelse media wisten genoeg. De headlines waren gemaakt: Mourinho haalt uit naar Jurgen Klopp en Antonio Conte, twee huppeltrainers.

Conte kreeg de uitspraak van Mourinho vrijdag voorgelegd. Doorgaans is de Italiaan erg voorzichtig in zijn uitspraken, maar de enige die hem op zijn paard krijgt, is Mourinho. Conte: “Ik denk dat hij naar zichzelf moet kijken in het verleden. Misschien sprak hij ook over zichzelf. Ik ken het juiste woord niet, maar soms lijden mensen een beetje aan: (in het Italiaans) demenza senile, seniele dementie. Wanneer je vergeet wat je in het verleden gezegd of gedaan hebt.”

AP

Die woorden van Conte werden gisteren op hun beurt weer voorgelegd aan Mourinho: “Ik verwijt hem niks. Ik verwijt hem niks. Ik denk dat de media zich moeten excuseren. Bij hem en bij mij. De vraag is compleet verkeerd. En die leidde tot uit de hand gelopen reactie van hem. Nogmaals, ik verwijt hem niks. De meesten die op mijn persconferentie waren weten dat ik over mezelf sprak. De vraag die ze hem stelden was wellicht: “Mourinho zegt dat jij je als een clown gedraagt.” Ik verwijt de Chelseatrainer niks. Ik begrijp zijn reactie. Maar ik sprak dus over mezelf. Bovendien heb ik de Chelseatrainer niet nodig om toe te geven dat ik in het verleden fouten heb gemaakt en er in de toekomst nog zal begaan. Ik weet dat ik ooit aan de zijlijn een ren van 50 meter heb gemaakt en vervolgens op mijn knieën heb gegleden. Ik ben ooit ook in het publiek gesprongen. Ik pleit daarin niet onschuldig. Bij een belangrijke goal op een specifiek moment durf ik me ook al eens laten gaan."

"Maar donderdag probeerde ik duidelijk te maken dat ik mezelf tegenwoordig beter onder controle heb. Maar dat wil niet zeggen dat ik minder passioneel met mijn job bezig ben. Verkeerde vraag dus en erg gewichtig antwoord. Ik verwijt hem niks.” Allemaal zalvende woorden, maar de angel zat het op het eind. “Het enige wat ik nog wil toevoegen. Ik heb in het verleden fouten gemaakt aan de zijlijn. Maar ik zal er nu minder maken. Wat me echter nooit zal overkomen - nooit - is dat ik geschorst zal worden voor matchfixing en omkoping. Dat is me nog nooit overkomen en dat zal ook nooit gebeuren.”

Daarop merkte een journalist op dat Conte ooit vier maanden werd geschorst, omdat hij matchfixing vergat aan te geven, maar daarna werd vrijgepleit. “Is dat zo? Ik in ieder geval niet.”

Die woorden van Mourinho kwamen zaterdagavond op hun beurt weer bij Conte terecht. In zijn tv-interview na de FA Cupmatch tegen Norwich (0-0) noemde de Italiaan hem een little man. Een kleingeestig ventje. “Het is moeilijk om zulke commentaren te beantwoorden”, zei Conte. “Het is zijn bedoeling om mensen te beledigen. Dan ben je een klein ventje. A little man, maar zo kennen we hem allemaal. ‘t Is altijd hetzelfde met hem. Het is zijn manier en ik vind dat kleingeestig. Er komt een goed moment om dit in eenzelfde kamer uit te praten: hij tegenover mij, op Old Trafford, wanneer we tegen mekaar spelen. Ik ben er klaar voor. Of hij dat is, betwijfel ik.”

Op zijn persconferentie ging Conte nog een stap verder. Hij haalde de figuurlijke bazooka boven. Conte: “Hij was een klein ventje in het verleden, hij is een klein ventje en zal dat ook in de toekomst blijven. Hij lijdt aan geheugenverlies. Hij moet opletten, want hij doet het regelmatig. Ik herinner me nog wat hij met Claudio Ranieri deed. Eerst beledigde hij hem en spotte hij met zijn Engels. Vervolgens, na zijn ontslag bij Leicester, trok hij plots een shirt aan om hem steun te betuigen. Die man is compleet fake.”

Getty Images

Photo News