Anonieme speler uit de Premier League onthult in open brief zijn homoseksualiteit ODBS

11 juli 2020

21u26

Bron: Belga 6 Premier League Een anonieme Premier League-speler heeft in een open brief uitgelegd waarom hij in het voetbalmilieu absoluut niet vrijuit over zijn homoseksualiteit kan spreken. De speler spreekt van “een absolute nachtmerrie”. De voetbalwereld is er volgens hem “niet klaar voor”.

Op dit ogenblik is er geen enkele speler openlijk homoseksueel in de Premier League. Justin Fashanu was in 1990 de enige speler die tijdens zijn carrière zijn homoseksualiteit publiek maakte. De oud-speler van Norwich City en Nottingham Forest werd na zijn ‘coming-out’ het slachtoffer van beledigingen en homofoob gedrag en pleegde acht jaar later zelfmoord.

Via de Justin Fashanu Foundation, die geleid wordt door zijn nicht Amal, heeft een anonieme voetballer zaterdag zijn frustraties geuit. “Er is iets dat mij onderscheidt van de andere spelers in de Premier League”, bekende hij. “Ik ben homoseksueel. Het feit dat ik dit in een brief neerschrijf, betekent al zeer veel voor mij. Enkel mijn familieleden en een kleine groep vrienden is hiervan op de hoogte. Ik voel me niet klaar dit te delen met mijn team of mijn trainer.”

“Het is zeer moeilijk voor mij. Ik breng het grootste deel van mijn leven door met mijn ploegmaats en wanneer we samen het veld opgaan, zijn we echt één team. Maar toch is er iets dat het onmogelijk maakt open zijn over hoe ik mij voel. Ik hoop dat ik op een dag dat wel kan zijn.”

Watford-aanvaller Troy Deeney zei recent nog dat waarschijnlijk in elke team minstens één speler homo- of biseksueel is. De betrokken speler, die aangeeft bewust te zijn van zijn homoseksualiteit sinds zijn negentiende, ging in de brief verder door te zeggen dat hij zich “gevangen” voelt. “Ik heb schrik de waarheid te benoemen. Mijn hart dringt me op het openbaar te maken, maar dan zegt mijn hoofd dat ik niet alles dat ik momenteel heb moet riskeren kwijt te spelen. De waarheid is dat ik denk dat de voetbalwereld niet klaar is voor een ‘coming-out’. De sport moet radicaal veranderen om deze stap te kunnen zetten.”

De speler wil met zijn getuigenis aantonen dat het voor spelers met een homoseksuele geaardheid erg moeilijk is dit te uiten in het huidige voetbalmilieu.