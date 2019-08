Amper getraind, één match gespeeld en een tijdje out: Danjuma loopt “bizarre” blessure op bij Bournemouth Kristof Terreur in Engeland

12 augustus 2019

12u43

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League De winger van 15 miljoen euro kan zich nog niet tonen. Bournemouth hoopt dat Arnaut Danjuma, overgekomen van Club Brugge, niet een hele poos out is. Coach Eddie Howe noemt het een vreemde blessure: “Hij had nog niet eens getraind.”

Een oefenmatch met mogelijk grote gevolgen. Danjuma debuteerde vorig weekend voor Bournemouth in een oefenpartij tegen Lyon, maar klaagde erna van de voet. In het openingsweekend van de Premier League kwam hij niet in actie. “Hij had eigenlijk nog niet getraind”, zegt coach Eddie Howe. “Hij klaagde van pijn onderaan de voet. We hebben scans laten nemen, maar hebben de oorzaak nog niet gevonden. We volgen het op.”

Bournemouth betaalde 15 miljoen euro voor de Nederlandse international en verwacht veel van Danjuma. De club hoopt dat de blessure niet ernstig is: “Het is absoluut bizar. We hebben hem helemaal binnenstebuiten gedraaid bij de medische testen. En nu heeft hij dat probleem. We weten niet of het serieus is, maar hopen dat hij snel terug is.”