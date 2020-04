Amnesty International waarschuwt Premier League omtrent Saudische overname Newcastle XC

22 april 2020

12u31

Bron: Belga 0 Premier League Mensenrechtenorganisatie Amnesty International waarschuwt de Premier League omtrent de mogelijke overname van Newcastle United door het investeringsfonds PIF (Public Investment Fund), met de Saudische kroonprins Mohammad bin Salman als voorzitter. Zo maakte de organisatie gisteren bekend.

De steenrijke kroonprins van Saudi-Arabië wordt immers door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA verdacht van betrokkenheid bij de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi in Turkije. Ook uit Saoedi-Arabië zelf komen herhaaldelijk meldingen van schendingen van de mensenrechten. Daarnaast is het onduidelijk welke plannen Mohammad bin Salman met Newcastle United heeft.

In een brief gericht aan Premier League-CEO Richard Masters dringt Amnesty erop aan de mogelijke deal te herbekijken. Volgens Amnesty misbruikt Saudi-Arabië sportevenementen om het blazoen van het land op te poetsen en de aandacht af te wenden van de schendingen. Eerder organiseerde het land ook al de Spaanse Supercup.

Met de deal zou een bedrag van 340 miljoen euro gemoeid zijn. Newcastle United is nu nog in handen van Mike Ashley, die de club in 2007 voor 150 miljoen euro overnam. De ondernemer, rijk geworden met de verkoop van sportkleding, is niet populair bij de achterban van zijn club die allang niet meer meestrijdt om de prijzen. Newcastle United degradeerde de afgelopen tien jaar tweemaal uit de Premier League.

Lees ook: Controversiële overname in de Premier League: fonds van omstreden Saudische kroonprins betaalt 350 miljoen voor Newcastle