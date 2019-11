Exclusief voor abonnees Amazon wrijft zich in de handen: met José Mourinho is de Spurs-documentaire nu al een kassucces Kristof Terreur

22 november 2019

08u20

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League Zijn performance hebben we al eens gezien. José Mourinho was José Mourinho. Zoals bij iedere entree. The Special One wandelt binnen als je beste vriend. Zelfverzekerd, charmant, met zelfspot, humor en aardige soundbites. Een ontspannen Mourinho is aangenaam gezelschap. Voor zolang het duurt.

Figuurlijke rits over de mond. Met dichtgeklemde lippen toonde José Mourinho wat er in zijn rechterbroekzak zat: de microfoonbatterij van Amazon. De documentairemakers wrijven zich in de handen. Voor de ‘All or Nothing’-serie, die ze al een tijdje achter de schermen draaien bij Tottenham, hebben ze nu de beste acteur in het voetbal gestrikt. Zijn George Clooney. Sexyer en fotogenieker dan Mauricio Pochettino. Een trainer die het totaalpakket bezit: de uitstraling, de looks, het dramaqueengehalte, de sluwheid en een overdosis humor. Een kassucces voorspelt zich nu al met zijn polariserende persoonlijkheid: halve held, halve schoft. Zijn aantrekkingskracht etaleerde zich donderdagmiddag in de overvolle perszaal aan Hotspur Way.

