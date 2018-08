Alweer een mijlpaal: Kompany wordt eerste Belg met 250 wedstrijden in de Premier League Kristof Terreur

25 augustus 2018

12u38 0 Premier League Als allereerste Belg heeft hij de mijlpaal bereikt. Vincent Kompany speelt vandaag op Wolverhampton zijn 250ste wedstrijd in de Premier League.

Na zijn tienjarig jubilee eerder deze week opnieuw een dag om te vieren. Op de fotofinish laat Kompany Marouane Fellaini (248 matchen) en Simon Mignolet (245) achter zich. “Hij is tien jaar hier”, zegt Pep Guardiola. “Een lange tijd, ‘t is een mooie reeks, maar het hadden meer wedstrijden kunnen zijn. Aan zijn kwaliteiten moeten we niet twijfelen. Wanneer hij fit is, is hij een excellente verdediger en een grote persoonlijkheid.”

Guardiola had liever gehad dat Kompany de nationale ploeg had laten varen."Maar", zegt hij, "het is goed dat hij nog minstens drie jaar wil voetballen. Ik vertel mijn spelers altijd dat ze er een punt achter moeten zetten als ze moe zijn. Of als ze voelen dat ze niet meer mee kunnen, maar hij wil blijven spelen. Vincent is sterk als hij blessurevrij is. Alleen: in de laatste drie jaar is hij nooit voor een echt lange periode fit geweest."

Bij de Wolves ontbreekt Leander Dendoncker nog altijd. Kevin De Bruyne reisde donderdag samen met Claudio Bravo naar Barcelona. Daar krijgt hij bij de beroemde dokter Ramon Cugat een behandeling aan de gehavende knie. De Rode Duivel, die anderhalve week geleden uitviel, loopt nog altijd op krukken.

2️⃣5️⃣0️⃣ Premier League games



Vincent Kompany is the first Belgian to reach the milestone, but it’s a close finish



🇧🇪V. Kompany - 250 (10y)

🇧🇪M. Fellaini - 248 (10y)

🇧🇪S. Mignolet - 245 (8y)

🇧🇪M. Dembélé - 235 (8y)

🇧🇪R. Lukaku - 222 (7y)

🇧🇪E. Hazard -210 (6y) pic.twitter.com/77F5Czu80E Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link