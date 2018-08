Alsof Arsène Wenger nog altijd de coach van Arsenal is: 'Gunners' zijn nergens tegen machtig Man City, waar De Bruyne slechts mag invallen Hans Op de Beeck

12 augustus 2018

18u51 2 Arsenal ARS ARS 0 einde 2 MCI MCI Manchester City Premier League Als de 4-0 van Liverpool tegen West Ham een statement was, dan was de 0-2 van Manchester City bij Arsenal dat ook. Alsof er geen WK heeft plaatsgevonden -laat staan een zomer zonder clubvoetbal- tikt de combinatiemachine van de 'Citizens' doodleuk en efficiënt verder. Tik-tak... Arsenal is ook in wedstrijd één na het vertrek van Arsène Wenger ver verwijderd van het predikaat van echte topploeg. Emery heeft tijd nodig.

Opvallend: na Lukaku vrijdag en Hazard zaterdag zaten vandaag ook Kompany en vooral De Bruyne op de bank. Nog te weinig matchritme na een slopend WK, moet Guardiola gedacht hebben. KDB zou op het uur invallen en kon een minuut later al op het scorebord staan. Aguero, alleen op Cech af, koos echter voor eigen glorie in plaats van De Bruyne de 0-2 aan te bieden. De Argentijn miste, maar zag meteen daarna Bernardo Silva wél heerlijk scoren. De boeken konden in die minuut 64 definitief dicht in het Emirates, dat een spel tussen kat en muis zag. De kat: het oppermachtige Man City, dat er met Riyad Mahrez nog een echte topper bij heeft. De Algerijn mag terugkijken op een puike debuutmatch. Nog een verfijnde en nuttige schakel erbij in het raderwerk van Guardiola. Geregeld gevaarlijk ook en met een vrije trap dicht bij meteen een goal. Cech bracht redding en maakte zo zijn monumentale blunder van even daarvoor enigszins goed. Na een terugspeelbal legde de doelman breed... net niet in eigen doel.

Karius : im the worst goalkeeper

Cech: check this pic.twitter.com/qkemv7ojC4 Mindset(@ UtdSir) link

Die afgang werd Arsenal bespaard, maar een pijnlijke namiddag beleefden de Gunners wel. Ongeslagen in de voorbereiding, maar in de seizoensopener meteen met de neus op de feiten gedrukt. En volgende week wacht Chelsea uit. Huizenhoog, was het verschil met City. Emery zette met Sokratis en de jonge Guendouzi twee nieuwkomers in de basis en liet wat later ook Lichtsteiner en Torreira debuteren, maar zij zorgden nooit voor de nodige kwaliteitsinjectie. Neen, Emery zal nog veel tijd en werk nodig hebben om dit Arsenal weer bij de echte top te laten aanleunen. Nog voor het kwartier lagen de Gunners op apegapen. Sterling, fel uitgejouwd door het thuispubliek, joeg aan de rand van de zestien door een bos van Arsenal-spelers de 0-1 binnen. Zijn vijftigste Premier League-treffer op zijn 23ste. Alleen even na de pauze kende Arsenal een kleine opflakkering met de inbreng van Lacazette, maar zijn goeie schietkans op de gelijkmaker ging naast.

Unai Emery has never beaten Pep Guardiola in their 11 meetings as managers.



Different league, same result. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/gNphyxTRzl Squawka Football(@ Squawka) link