Alles over ‘Deadline Day’ in Engeland: Praet heeft transfer naar Leicester beet - Everton telt 43 miljoen euro neer voor Iwobi De voetbalredactie

08 augustus 2019

22u48

Bron: Eigen berichtgeving/AD 1 Premier League In Engeland is de deadline voor inkomende transfers verstreken. De opmerkelijkste transfer: die van Dennis Praet van Sampdoria naar Leicester. Hij tekende voor vijf jaar.

Tot gisterenavond laat onderhandelden Leicester en Sampdoria over de overgang van Dennis Praet. Een definitief akkoord kwam er toen nog niet, vandaag dus wel. Praet was overigens al in Engeland voor z’n medische testen.

Vandaag sloot de Engelse transfermarkt. Geen beter moment om te pokeren, zo vlak voor de deadline. Leicester maakte gebruik van die timing om de onderhandelingen met Sampdoria op de spits te drijven. De Engelse club wou Praet er graag bij, maar niet ten koste van alles. Hun middenveld, met onder meer Youri Tielemans, is al ruim gestoffeerd. “We willen Praet, maar wel tegen de juiste prijs”, klonk het gisteren vanuit het kamp-Leicester. Zoals verwacht kwam er vandaag wel een akkoord uit de bus. (NVK/KTH)

Welcome to #lcfc, @DennisPraet

EEN OVERZICHT VAN HET ANDERE TRANSFERNIEUWS UIT DE PREMIER LEAGUE:

Everton trekt geldbuidel open voor Alex Iwobi (Arsenal)

Alex Iwobi heeft een contract voor vijf seizoenen ondertekend bij Everton. De 23-jarige Nigeriaanse winger komt over van Arsenal en kost naar verluidt 40 miljoen pond (43 miljoen euro). Iwobi, een 36-voudig international, is een jeugdproduct van de Gunners. Hij debuteerde voor de Londenaars in oktober 2015 op 19-jarige leeftijd. Vorig seizoen was hij in 51 wedstrijden goed voor zes goals en negen assists.

“Alex was een van onze toptargets en hij is een fantastische aanwinst voor Everton”, zegt coach Marco Silva. “Hij is nog jong maar heeft al heel wat ervaring. Ik vond het belangrijk nog aanvallende opties te hebben naast Richarlison, Bernard en Theo Walcott. Alex heeft precies het profiel dat ik zocht. Hij is hongerig en klaar om de volgende stap te zetten.”

Never in doubt, @alexiwobi!

David Luiz verruilt Chelsea voor Arsenal

David Luiz draagt vanaf komend seizoen het shirt van Arsenal. De 32-jarige Braziliaan komt over van Chelsea. De Gunners bevestigden de komst van de centrale verdediger met de karakteristieke krullen donderdag op hun website. Hij kost 8 miljoen pond (8,7 miljoen euro).

“David heeft enorm veel ervaring en ik kijk ernaar uit opnieuw met hem samen te werken”, zegt coach Unai Emery, die Luiz al onder zijn hoede had bij PSG. “Hij is een bekende speler en maakt onze verdediging sterker.”

Luiz krijgt het rugnummer 23. Hij vervangt bij de Londenaars de Fransman Laurent Koscielny, die naar Bordeaux verkaste. De ervaren Braziliaan (56 caps) begon zijn carrière in eigen land bij Vitoria. Daarna speelde hij voor Benfica (2007-2011), Chelsea (2011-2014 en 2016-2019) en PSG (2016-2019). Luiz werd zowel met Benfica, Chelsea als PSG kampioen.

Welcome to The Arsenal, @DavidLuiz_4



🇧🇷 #BemvindoDavid

Een heerlijke goal van David Luiz tegen Liverpool en Simon Mignolet:

Tottenham huurt Giovani Lo Celso en strikt Ryan Sessegnon

Tottenham neemt de Argentijnse international Giovani Lo Celso op huurbasis (met aankoopoptie) over van Real Betis. De 23-jarige aanvallende middenvelder krijgt bij de Spurs rugnummer 18.

Lo Celso werd in 2016 door PSG weggehaald bij het Argentijnse Rosario. Vorig seizoen verhuisde hij naar Betis. Daar blonk de Argentijn uit met 16 goals en 6 assists in 45 wedstrijden. Lo Celso, achttienvoudig international, wordt bij de verliezende Champions Leaguefinalist ploegmaat van Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen.

Ook Ryan Sessegnon (19) zet zijn carrière verder bij Tottenham. Het Engelse toptalent ondertekende een contract voor zes jaar bij de club van Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. De Engelse U21-international komt voor 25 miljoen pond (27 miljoen euro) over van Fulham. Voor die club maakte de linkerwinger vorig seizoen twee goals en gaf zes assists.

Drinkwater verhuist naar Burnley

Danny Drinkwater zet zijn carrière voort bij Burnley. De 29-jarige middenvelder komt op huurbasis over van Chelsea. Drinkwater, die ploegmaat wordt van Steven Defour, is een jeugdproduct van Manchester United. In 2012 stapte hij over naar Leicester City. Met die club werd hij in 2016, als basispion, verrassend kampioen. In de zomer van 2017 verhuisde Drinkwater voor 37 miljoen euro naar Chelsea. Daar kwam hij, zeker vorig seizoen, heel weinig in actie. Een uitleenbeurt aan Burnley moet de loopbaan van de drievoudig international herlanceren.

Kieran Tierney naar Arsenal

De linksback van Celtic komt voor 27 miljoen euro naar Arsenal. Hij speelde vijf jaar voor de Schotse recordkampioen. Tierney is een jeugdproduct van Celtic. Hij droeg het groen-witte shirt in 170 wedstrijden en werd vier keer op rij kampioen (2016-2019).

Bij de Gunners krijgt Tierney, die een “langdurig contract” ondertekende, het rugnummer drie. “We zijn in de wolken. Hij is een heel getalenteerde speler die blijft groeien. Hij biedt ons achterin meer opties en ik kijk uit naar zijn komst”, aldus Arsenalcoach Unai Emery.

Man City haalt met Scott Carson extra doelman binnen

Manchester City heeft op de valreep voor het sluiten van de transfermarkt in Engeland nog een extra doelman gehaald. Scott Carson komt over van tweedeklasser Derby County. De Citizens huren hem voor één seizoen.

De 33-jarige Carson, viervoudig Engels international, komt bij City in de doelmannenhiërarchie na Ederson en Claudio Bravo. Hij kwam de voorbije vier seizoenen tot 171 officiële duels voor Derby County. Voordien verdedigde het jeugdproduct van Leeds United onder meer de kleuren van Liverpoool, Aston Villa, West Bromwich Albion, het Turkse Bursaspor en Wigan Athletic.

“Het is een eer voor City te kunnen tekenen”, liet Carson op de website van Man City optekenen. “Ik had het niet verwacht, maar deze kans kon ik niet laten liggen. Het is een droom deel uit te maken van de Engelse kampioen.” Manchester City won afgelopen weekend de Engelse Supercup ten koste van Liverpool. Zaterdag wacht op de openingsspeeldag van de Premier League een verplaatsing naar West Ham.

Watford breekt clubrecord voor Senegalees Ismaïla Sarr

De Senegalese winger Ismaïla Sarr ruilt Rennes voor Watford. Het team van Christian Kabasele betaalt voor de 21-jarige international een clubrecord van 25 miljoen pond (27 miljoen euro). Sarr ondertekende een contract voor vijf jaar. Hij is voor The Hornets de vierde aanwinst na Danny Welbeck, Craig Dawson en Tom Dele-Bashiru. Vorig seizoen was Sarr in het shirt van Rennes goed voor 13 goals en 11 assists in 50 wedstrijden.

Zaha blijft dan toch bij Crystal Palace

Eén van de meest besproken ‘mogelijke transfers’ deze zomer, die van Wilfried Zaha, gaat dan tóch niet door. De 26-jarige aanvaller wil een stap hogerop maken. Hij miste zelfs een training om een transfer naar Everton af te dwingen, maar hij blijft dan toch bij Palace, zo meldt Sky Sports.

Charlie Austin naar West Brom

West Brom versterkt zijn aanval met Charlie Austin. De 30-jarige spits komt over van Southampton, waar hij vier seizoenen speelde. Hij scoorde daarin 16 doelpunten in 71 wedstrijden in de competitie. Met de transfer zou een bedrag van om en bij de 4,5 miljoen euro gemoeid zijn. Hij ondertekende een contract voor twee jaar.

Brighton huurt Aaron Mooy

De Australische middenvelder van Huddersfield tekende een nieuw contract bij de club, maar hij wordt één jaar gehuurd door Brighton. De international speelde één seizoen voor Manchester City, dat hem daarna uitleende aan Huddersfield vooraleer ze hem definitief overnamen. Hij speelde meer dan 100 matchen voor de Premier-League degradant en was vorig seizoen een van de weinige lichtpuntjes in het elftal van Potter.

Transfervrije Carroll keert terug naar Newcastle

Kopspecialist Andy Carroll heeft deze zomer zijn contract laten ontbinden bij West Ham United en nu kiest hij voor een rentree bij Newcastle United. Daar maakte de beresterke aanvaller in 2009 en 2010 furore met zijn duelkracht, kopballen én doelpunten. Nadien ging het bergafwaarts met de blessuregevoelige Carroll. Bij Liverpool - dat liefst 40 miljoen euro voor hem betaalde in 2011 - flopte hij volledig. Ook bij West Ham wist hij de afgelopen jaren niet veel indruk te maken. Zijn hereniging met Newcastle werd vandaag afgerond.

Man U moet droomopvolger Lukaku van lijstje schrappen

Geen Mario Manzukic voor Man U. De Engelse topclub vond geen akkoord met Juventus. De vraagprijs van ruim 15 miljoen pond en een torenhoog salaris bleek te hoog. Ole Gunnar Solskjaer heeft met Marcus Rashford nu maar de beschikking over één spits. Een andere optie voor The Red Devils is Inaki Williams. Een totaal ander type dan Mandzukic, maar daarom niet minder interessant. De razendsnelle aanvaller van Athletic Bilbao zal echter veel duurder zijn dan de Kroatische spits.

West ham haalt nieuwe aanvaller binnen

West Ham United heeft zijn nieuwe aanvaller binnen. Albian Ajeti komt over van FC Basel en zal als stand-in voor Sébastien Haller fungeren. De 22-jarige Zwitser was de concurrent voor Ricky van Wolfswinkel, die door de aanwezigheid van Ajeti vaak naar de flank moest uitwijken bij de ploeg die in de voorronde van de Champions League te sterk was voor PSV.

Introducing our new striker... #WelcomeAjeti

Crystal Palace versterkt middenlinie

De club van Roy Hodgson is vannacht druk geweest. Om half twee werd de komst van middenvelders Victor Camarasa en James McCarthy wereldkundig gemaakt. De eerstgenoemde maakte vorig jaar een goede indruk als huurling bij het gedegradeerde Cardiff City. Dit seizoen krijgt Palace van Real Betis dus een jaar de beschikking over Camarasa. McCarthy komt over van Everton, waar hij overbodig raakte. Voor de 28-jarige Ierse middenvelder wordt naar verluidt zo’n 9 miljoen euro betaald.

Krafth zet loopbaan verder bij Newcastle

De Zweed Emil Krafth ruilt Amiens uit de Ligue 1 voor Newcastle United. Dat heeft de Engelse club laten weten. De 25-jarige verdediger zet zijn handtekening onder een contract voor vier jaar. Krafth begon zijn loopbaan in zijn thuisland bij Lagans AIK, Östers IF en Helsingborgs IF. In 2015 trok hij naar het Italiaanse Bologna. Afgelopen seizoen voetbalde hij op huurbasis bij Amiens. De verdediger telt twintig caps bij de Zweedse nationale ploeg. Hij was met zijn land actief op het WK in Rusland, waar Zweden in de kwartfinales van Engeland verloor.

✍🏽 The 25-year-old right-back, who helped Sweden reach the quarter-finals at the 2018 World Cup in Russia, has signed an initial four-year contract at St. James' Park.



#WorKrafth #NUFC #DeadlineDay