Alles over 'Deadline Day' in Engeland: grijpt Spurs naast Dybala? Praet legt medische testen af, "Luiz naar Arsenal"

Bron: Eigen berichtgeving/AD 0 Premier League Dolle donderdag in de Premier League, want om 18 uur valt er het doek over de zomermercato voor inkomende transfers. Een overzicht van de meest opvallende deals en geruchten.

Zaha mist training bij Crystal Palace

Eén van de meest besproken ‘mogelijke transfers’ deze zomer is die van Wilfried Zaha. De 26-jarige aanvaller van wil een stap hogerop maken, maar staat enkele uren voor het verstrijken van de deadline nog altijd onder contract bij Crystal Palace. Arsenal was geïnteresseerd, maar de ‘Gunners’ versterkten zich inmiddels met Nicolas Pépé. En dus lijkt Everton de enige overgebleven kandidaat. Sky Sports meldt dat Zaha vandaag de training bij Palace heeft gemist om een overgang naar Goodison Park te forceren. Palace wil ruim 80 miljoen euro voor Ivoriaan.

Transferoffensief bij Spurs: Sessegnon, Lo Celso, maar ‘geen Dybala’

Amper transferactiviteit bij Tottenham de voorbije seizoen, maar de Spurs willen dat nu goedmaken. Giovano Lo Celso ondergaat momenteel zijn medische tests bij de Champions League-finalist. De Argentijnse middenvelder van Real Betis moet 60 miljoen euro kosten. Daarnaast moet de transfer van Ryan Sessegnon (19) moet vandaag afgerond worden. De linkermiddenvelder geldt als één van dé toptalenten in Engeland. Hij maakte als 17-jarige al furore in het Championship met Fulham twee jaar geleden. Met die ploeg degradeerde Sessegnon afgelopen seizoen uit de Premier League, maar Tottenham gaat hem op het hoogste niveau houden. De transfersom kan, inclusief bonussen, oplopen tot zo’n 32 miljoen euro.

De Spurs leken ook lange tijd dicht bij Paulo Dybala te staan, maar volgens diverse Engelse media gaat het tóch niet van een huwelijk komen tussen . BBC meldt dat Juventus heeft besloten de Argentijn niet te laten gaan. Sky Sports beweert dat imagorechten en de gortige salariseisen van Dybala een onoverkomelijk struikelblok vormden. Al claimt Gazzetta dello Sport dat een overgang nog steeds tot de mogelijkheden behoort.

Praet naar Leicester voor medische testen

Tot gisterenavond laat onderhandelden Leicester en Sampdoria over de overgang van Dennis Praet. Een definitief akkoord kwam er nog niet. De Engelsen willen de ‘juiste prijs’ betalen. Maar dat een deal er zit aan te komen, is duidelijk: Praet trekt vandaag naar Engeland voor z’n medische testen.

Vandaag sluit de Engelse transfermarkt. Geen beter moment om te pokeren, zo vlak voor de deadline. Leicester maakt gebruik van die timing om de onderhandelingen met Sampdoria op de spits te drijven. De Engelse club wil Praet er graag bij, maar niet ten koste van alles. Hun middenveld, met onder meer Youri Tielemans, is al ruim gestoffeerd. “We willen Praet, maar wel tegen de juiste prijs”, klonk het gisteren vanuit het kamp-Leicester. De Rode Duivel zelf is alvast gecharmeerd door het offensieve spel van de Premier League-club sinds Brendan Rodgers er de coach is.

Verwacht wordt dat er vandaag wel een akkoord uit de bus komt. Alle partijen willen de deal. Het is nu vooral afwachten wie hoeveel water bij de wijn doet. Wordt het een huur met aankoopoptie of -verplichting, zoals Leicester verkiest, of een definitieve transfer voor zo’n 26 miljoen euro, zoals Sampdoria hoopt? (NVK/KTH)

Arsenal werkt aan komst Luiz en Tierney

Arsenal haalt op de laatste dag van de transfermarkt nog twee verdedigers naar Londen. David Luiz komt voor bijna 9 miljoen euro over van Chelsea terwijl linksback Kieran Tierney voor zo’n 32,5 miljoen euro de overstap maakt vanaf Celtic. Dat meldt de BBC.

Man U moet droomopvolger Lukaku van lijstje schrappen

Geen Mario Manzukic voor Man U. De Engelse topclub zou geen akkoord gevonden hebben met Juventus. De vraagprijs van ruim 15 miljoen pond en een torenhoog salaris bleek te hoog. Ole Gunnar Solskjaer heeft met Marcus Rashford nu maar de beschikking over één spits. Een andere optie voor The Red Devils is Inaki Williams. Een totaal ander type dan Mandzukic, maar daarom niet minder interessant. De razendsnelle aanvaller van Athletic Bilbao zal echter veel duurder zijn dan de Kroatische spits.

Keert Coutinho terug naar Engeland of niet?

Het zou een spetterende last-minute-transfer zijn, maar de vraag is of Philippe Coutinho daadwerkelijk terugkeert in de Premier League. Barcelona zou de Braziliaanse stylist hebben aangeboden aan de Engelse top om hem voor een jaar te huren. Tottenham Hotspur leek in de race, maar volgens diverse Engelse media gaat het van een overeenkomst met de Spurs niet komen. De andere gegadigde die de afgelopen 48 uur veelvuldig werd genoemd is Arsenal.

Opluchting in Genk: Mooye dicht bij Brighton

Brighton & Hove Albion staat dicht bij een overeenkomst met Aaron Mooy. De komst van de middenvelder van Huddersfield zou goed nieuws zijn voor Racing Genk, want Brighton toonde ook interesse in Sander Berge. Door zijn naam gaat nu mogelijk een streep.

West ham haalt nieuwe aanvaller binnen

West Ham United heeft zijn nieuwe aanvaller binnen. Albian Ajeti komt over van FC Basel en zal als stand-in voor Sébastien Haller fungeren. De 22-jarige Zwitser was de concurrent voor Ricky van Wolfswinkel, die door de aanwezigheid van Ajeti vaak naar de flank moest uitwijken bij de ploeg die in de voorronde van de Champions League te sterk was voor PSV.

Crystal Palace versterkt middenlinie

De club van Roy Hodgson is vannacht druk geweest. Om half twee werd de komst van middenvelders Victor Camarasa en James McCarthy wereldkundig gemaakt. De eerstgenoemde maakte vorig jaar een goede indruk als huurling bij het gedegradeerde Cardiff City. Dit seizoen krijgt Palace van Real Betis dus een jaar de beschikking over Camarasa. McCarthy komt over van Everton, waar hij overbodig raakte. Voor de 28-jarige Ierse middenvelder wordt naar verluidt zo’n 9 miljoen euro betaald.

Krafth zet loopbaan verder bij Newcastle

De Zweed Emil Krafth ruilt Amiens uit de Ligue 1 voor Newcastle United. Dat heeft de Engelse club laten weten. De 25-jarige verdediger zet zijn handtekening onder een contract voor vier jaar. Krafth begon zijn loopbaan in zijn thuisland bij Lagans AIK, Östers IF en Helsingborgs IF. In 2015 trok hij naar het Italiaanse Bologna. Afgelopen seizoen voetbalde hij op huurbasis bij Amiens. De verdediger telt twintig caps bij de Zweedse nationale ploeg. Hij was met zijn land actief op het WK in Rusland, waar Zweden in de kwartfinales van Engeland verloor.

