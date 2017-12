Alle spanning weg: Man United verspeelt punten, City nu al 13 punten los Kristof Terreur

22u54

Bron: HLNinEngeland 4 AFP Premier League Onbeweeglijk keek José Mourinho voor zich uit. Manchester United verspeelde in de allerlaatste minuten twee punten bij Leicester. Getekend Harry Maguire. Met het hoofd naar beneden dropen Romelu Lukaku en co. af. De Premier League lijkt op La Liga en de Bundesliga: Man City staat met Kerst al 13 punten los. Dat laatste beetje spanning is nu helemaal weg.

Een open doelkans kreeg hij niet. Hij zorgde ervoor. Twee keer zonderde Romelu Lukaku in de tweede helft een ploegmaat alleen voor Schmeichel af met een slimme doorsteekpass. Anthony Martial knalde overhaast. Jesse Lingard dribbelde rond de Leicesterdoelman, maar deponeerde de bal tegen de paal in plaats van in het lege doel. Aan de zestien greep ‘Big Rom’ zich naar de haren. Twee assists verknald door zijn ploegmaats, maar uit het bezoekende vak weerklonk wel twee keer zijn song. Supporters in een stadion zijn doorgaans genadiger dan het lynchlegioen op sociale media: achter de ploeg en in steun van hun spelers, zonder de groffe verwijten. De duizenden die wekelijks de uitmatchen van United bezoeken kunnen hun spits blijkbaar wel smaken. Het internet vertelt niet het hele verhaal.

Op Leicester speelde Lukaku een verdienstelijke bijrol. Stonden helemaal bovenaan de aftiteling: giant killer Jamie Vardy, goed voor zijn 21ste in 40 matchen tegen de top-6, redder in nood Harry Maguire en Juan Mata. ‘The Special Juan’, een van de meest aimabele spelers in de Premier League, bracht United voor rust weer op gelijke hoogte nadat Mahrez en Vardy de defensie van United voor schut hadden gezet. Met een vrijschop na rust leek hij de match in een beslissende plooi te leggen. Mooie krul van Mata, maar Schmeichel ging niet helemaal vrijuit. Een goed gepositioneerde keeper pakt die bal.

Ondanks de creatie van vier kansen door Lukaku - het meest van alle spelers - vergat United de score uit te diepen. De Rode Duivel maakte voor de achttiende keer dit seizoen de 90 minuten vol - hij heeft nog geen seconde gemist in de Premier League. Zlatan bleef opnieuw op de bank. Mourinho zag op Bristol dat de Zweed nog niet helemaal klaar is na zijn knieblessure. Voorlopig heeft Lukaku, ondanks de kritiek en zijn slechte cijfers in de toppers, aan hem geen concurrent. In het slot trapte hij vanuit buitenspelpositie nog op de lat en vergat Rashford hem alleen voor doel af te zonderen. Een jeugdzonde. “Kinderlijke beslissingen”, noemde Mourinho het. Aan Lukaku lag het niet.

Toen sloeg Maguire, helemaal vrijgelaten, toe. Lukaku zwaaide ontgoocheld met de armen. Wat een afknapper! Leicester pakte met zijn tienen alsnog een punt.

