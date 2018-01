Alexis Sánchez naar Man United: Chileen is met 550.000 euro per week bestbetaalde speler in Premier League Kristof Terreur & Yari Pinnewaert

22 januari 2018

19u22 4 Premier League Alexis Sánchez (29) wordt de best betaalde speler in de Premier League. Zijn transfer naar Manchester United, een ruil met Arsenal voor Henrikh Mhkitaryan, is zonet officieel bekendgemaakt.

Sánchez doorstond de medische keuring en zette nadien zijn krabbel onder een lucratief contract. Inclusief tekenpremies, alle mogelijk bonussen en portretrechten (20 procent van het basisloon) zou hij de komende vijf jaar zo'n 550.000 euro per week opstrijken.

Een salaris dat Manchester City niet wilde ophoesten voor een speler van 29, uit vrees dat het alle contracten voor zijn topspelers zou moeten heronderhandelen. Zo is Kevin De Bruyne in zijn nieuw zesjarig contract (dat ook vanavond werd getekend), inclusief tekengeld en portretrechten, zeker zijn van 300.000 euro per week. Met bonussen voor Champions League-winst, Premier League, alle bekers en individuele trofeeën kan dat bedrag oplopen tot boven 400.000 euro per week.

De spelerscontracten in de Premier League zijn wel niet naar de normen van Barcelona en PSG. Lionel Messi verdient volgens klokkenluidersplatform Football Leaks meer dan 1 miljoen per week in zijn nieuwe overeenkomst. Neymar zit bij PSG ook rond de 700.000 euro per week.

We are delighted to announce the signing of @Alexis_Sanchez from Arsenal.



Full details: https://t.co/nUitNnNbV9 pic.twitter.com/S3ft22e7Jo Manchester United(@ ManUtd) link

"Ik ben blij dat ik nu bij de grootste club van de wereld speel", verklaarde Sanchez. "De kans om op Old Trafford te gaan spelen en met coach José Mourinho te werken, kon ik niet laten liggen. Ik hoop dat ik de fans over de hele wereld kan laten zien waarom United mij zo graag wou."

Volgens Mourinho is Sanchez precies wat Manchester nodig heeft. "Hij is één van de beste aanvallers ter wereld en maakt onze groep van jonge en talentvolle spitsen compleet. Hij heeft een geweldige 'drive' en zal dat overbrengen op de rest van de selectie. Zijn ambitie gaat ook de rest motiveren, daarvan ben ik overtuigd."

Lijvige afscheidsbrief

Op Instagram heeft de Chileen intussen een lijvige afscheidsbrief gepost. "Bedankt aan de technische en de medische staf, alle ploegmaats waarmee ik zoveel mooie dingen gedeeld heb bij Arsenal en vooral de mensen die niet in de schijnwerpers staan. Zonder hen zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Zij zijn er om te koken voor ons, om dag in dag uit voor ons te zorgen, om onze schoenen proper te houden en de trainingsvelden perfect te onderhouden. Duizend keer dank aan zij die elke dag hielpen om ons beter te maken. Bedankt."

"Er zijn mensen (voormalige spelers van de ploeg) die zaken hebben gezegd zonder dat ze weten wat er achter de schermen gaande is en zo voor schade zorgen. Ik heb me altijd 100% ingezet voor de club, tot de laatste dag en heb ook aan de trainer gevraagd om me te blijven opstellen, want ik wilde mijn bijdrage leveren."

"Ik herinner me een conversatie met Henry, een historische Arsenalspeler, die de club ooit verliet omwille van dezelfde reden dat ik het vandaag doe."

"Bedankt voor alles! Al wat we samen bereikt hebben en het mooie dat ik de club heb geschonken, wil ik opdragen aan de fans want zij zijn het belangrijkste. Bedankt voor elke keer dat jullie me toe hebben gezongen!"

Mkhitaryan, zondag 29 geworden, maakt dus de omgekeerde beweging. Hij was sinds 2016 bij Manchester United in dienst. Eerder verdedigde de Armeense international de kleuren van Pyunik Erevan (2006-2009), Metallurg Donetsk (2009-2010), Shakhtar Donetsk (2010-2013) en Borussia Dortmund (2013-2016).

"Ik ben heel blij dat de transfer rond is. Het is immers altijd mijn droom geweest om voor Arsenal te spelen", vertelt Mkhitaryan op de website van zijn nieuwe club. "Ik wil Arsenal geschiedenis helpen schrijven."

"Henrikh is een erg complete speler", klinkt het bij zijn nieuwe trainer Arsène Wenger. "Hij creëert kansen en verdedigt goed. Hij heeft een enorme inzet en loopt veel. Hij heeft alle kwaliteiten om het hier waar te maken."