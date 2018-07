Alexis Sanchez mag VS niet in met Manchester United wegens celstraf LPB

17 juli 2018

08u36

Bron: Reuters 0 Premier League Alexis Sanchez mist de start van de VS-tournee van Manchester United. De Chileense aanvaller kreeg van de Amerikaanse autoriteiten geen visum.

Volgens een woordvoerder van Manchester United gaat het om een "administratieve kwestie van persoonlijke aard" en zal Sanchez spoedig aansluiten bij de selectie van Jośe Mourinho. Britse media melden dat de voetballer de toegang tot de VS is geweigerd vanwege een voorwaardelijke celstraf van 16 maanden. Die straf kreeg Sanchez in februari in Spanje opgelegd wegens belastingontduiking. Hij werd ervan beschuldigd om bijna een miljoen euro aan portretrechten te hebben verduisterd in zijn periode als speler van FC Barcelona.

Manchester United speelt tijdens zijn Amerikaanse tournee vijf oefenwedstrijden, om te beginnen vrijdag tegen Club America uit Mexico in Los Angeles. Daarna volgen nog duels tegen San Jose Earthquakes, AC Milan, Liverpool en Real Madrid. De Mancunians vertrokken vorige zondag, uiteraard zonder de WK-gangers Romelu Lukaku en Marouane Fellaini.