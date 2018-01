Alexis Sánchez naar Man United: Chileen is met 550.000 euro per week bestbetaalde speler in Premier League Kristof Terreur

22 januari 2018

Alexis Sánchez (29) wordt de best betaalde speler in de Premier League. Zijn transfer naar Manchester United, een ruil met Arsenal voor Henrikh Mhkitaryan, is zonet officieel bekendgemaakt.

Sánchez doorstond de medische keuring en zette nadien zijn krabbel onder een lucratief contract. Inclusief tekenpremies, alle mogelijk bonussen en portretrechten (20 procent van het basisloon) zou hij de komende vijf jaar zo'n 550.000 euro per week opstrijken.

Een salaris dat Manchester City niet wilde ophoesten voor een speler van 29, uit vrees dat het alle contracten voor zijn topspelers zou moeten heronderhandelen. Zo is Kevin De Bruyne in zijn nieuw zesjarig contract (dat ook vanavond werd getekend), inclusief tekengeld en portretrechten, zeker zijn van 300.000 euro per week. Met bonussen voor Champions League-winst, Premier League, alle bekers en individuele trofeeën kan dat bedrag oplopen tot boven 400.000 euro per week.

De spelerscontracten in de Premier League zijn wel niet naar de normen van Barcelona en PSG. Lionel Messi verdient volgens klokkenluidersplatform Football Leaks meer dan 1 miljoen per week in zijn nieuwe overeenkomst. Neymar zit bij PSG ook rond de 700.000 euro per week.

