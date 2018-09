Alex Ferguson ziet na speciaal moment hoe Lukaku en Fellaini tanden stuk bijten op Wolverhampton MDB

17u54 0 Manchester United MUN MUN 1 einde 1 WOL WOL Wolverhampton Wanderers Premier League Vanop zijn zitje op Old Trafford zag Sir Alex Ferguson, voor het eerst weer aanwezig na zijn hersenbloeding, hoe Manchester United geen afstand kon nemen van Wolverhampton: 1-1. Moutinho wiste met een heerlijke krul de openingstreffer van Fred uit. Daar konden ook Romelu Lukaku en Marouane Fellaini, beide in de basis, niets aan veranderen. Na Manchester City verslikt ook het rode kamp van Manchester zich in Wolverhampton.

Daar heeft zelfs @D_DeGea geen verhaal tegen... 😳🔥 @JoaoMoutinho pic.twitter.com/26bR4mUrJp Play Sports(@ playsports) link

Wat genoot hij van de ontvangst, Sir Alex Ferguson. De 76-jarige Schot nam vanmiddag voor het eerst weer zijn zitje in op Old Trafford nadat hij in mei getroffen werd door een hersenbloeding. De Mancunians ontvingen de voormalige succescoach dan ook met alle egards. Wanneer Ferguson voor de wedstrijd zijn plek innam en werd aangekondigd door de stadionomroeper gingen alle handen op elkaar. Het toverde een gelukzalige glimlach op het gezicht van de Schot.

A special moment at Old Trafford. #MUFC pic.twitter.com/vU8YWstnk1 Manchester United(@ ManUtd) link

Niet dat Ferguson echt gelukkig werd van het spel. Manchester United domineerde wel, maar had het moeilijk om kansen bij elkaar te voetballen. Nadat De Gea eerst nog met een goede parade op de proppen kwam, zorgde Paul Pogba voor een vleugje finesse. De Franse wereldkampioen legde met een tik een hoge bal panklaar voor Fred die fraai binnen trapte. Zijn eerste treffer in de Premier League en dat hadden er meteen ook twee kunnen zijn voor de Braziliaan. Net voor rust duwde Rui Patricio zijn vrije trap tegen de lat.

Romelu Lukaku werd nauwelijks bereikt in die eerste helft, maar dat was na de pauze wel het geval. Toch viel het tweede doelpunt aan de overzijde. Joao Moutinho krulde het leer nagenoeg perfect in de bovenhoek. En dat met zijn mindere linker. De Portugees bracht zijn landgenoot José Mourinho zo flink in de problemen.

Manchester United moest nu wel komen en dat gebeurde ook enkele keren. Met Romelu Lukaku, die eerder een ongelukkige namiddag kende. 'Big Rom' zat flink in de tang, maar kreeg toch nog een uitgelezen kans. Zijn kopbal zeilde echter naast. Een doelpunt had toch niet geteld, aangezien hij afgevlagd werd voor buitenspel. Ook Marouane Fellaini en de ingevallen Andreas Pereira konden de Mancunians niet meer aan de drie punten helpen. 1-1 thuis tegen Manchester City, 1-1 op Old Trafford. Nieuwkomer Wolverhampton maakt het de topploegen alvast moeilijk.