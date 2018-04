Alderweireld weer niet in de kern bij Tottenham, maar "het is niks persoonlijks" Kristof Terreur in Engeland

07 april 2018

08u41

Bron: HLNinEngeland 2 Premier League “Het is niks persoonlijks”, zegt Mauricio Pochettino. Nieuwe persconferentie op Tottenham, nieuw vragenvuur over Toby Alderweireld, opnieuw niet in de kern tegen Stoke. Zorgelijk. Hij begeleidt zijn centrale verdediger netjes richting exit.

De ene uitleg volgt de andere. Begin februari klonk het nog dat hij zijn carrière wilde beschermen na zijn hamstringblessure, maar twee maanden later komt Pochettino met een ander verhaal. Hij wringt zich serieus in bochten. “Ik geef niet om de persoonlijke situatie met de club. Contract of niet. En of ze gelukkig zijn of niet. Ik voel me mee, omdat Toby vorig seizoen een belangrijke speler was, maar tijdens zijn blessure hebben Sánchez en Vertonghen zich gemanifesteerd. En hij moet het verdienen om te spelen. Ik ben blij met het huidig duo, maar dat wil niet zeggen dat Toby dit seizoen niet meer in actie zal komen. Misschien gaat hij nog spelen. Maar hij moet blijven pushen en tonen dat hij beter is dan de anderen.”

Toch moet hij, met het WK in gedachten, niet op te veel hopen. Alderweireld legde een ultieme contractvoorstel naast zich neer. Tottenham hoopt hem deze zomer te gelde te maken. PSG is geïnteresseerd. De Spurs hebben een reputatie om spelers die hun contract niet willen verlengen richting uitgang te begeleiden. Zie Kyle Walker, zie Danny Rose. Voor zijn miljoenentransfer naar Manchester City deze zomer kreeg Walker dezelfde behandeling als Alderweireld. Ook hij werd plots aan de kant geschoven. "Maar Walker kreeg toch nog een kans tegen West Ham", pruttelde Pochettino tegen. Ja, een basisplaats in zijn laatste maanden.